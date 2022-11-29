我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

恒大深圳總部地塊 75億底價賣了

中國新聞組／北京29日電
恒大深圳總部地塊。(取材自每日經濟新聞)
恒大深圳總部地塊。(取材自每日經濟新聞)

恒大位於南山深灣片區的T208-0054的原深圳總部地塊，近日以75億餘元（人民幣，下同，約10.4億美元）的起始出讓價掛牌轉讓。每日經濟新聞報導，據深圳公共資源交易中心官網消息，該地塊已被一家名為深圳市安和一號的房地產公司以底價75.43億元競得。

據南方都市報報導，該地塊於11月11日掛牌。轉讓公告顯示，該地塊位於深灣三路與白石四道交會處東南角，是商業服務用地，土地面積1萬376.82平方米，建築面積28萬9200平方米。

歷史資料顯示，恒大曾於2017年12月以55.52億底價拍得上述地塊，擬作為首次進駐深圳灣的超級總部基地。據了解，該項目原計畫2024年竣工，欲打造成深圳的地標性建築。然而該地塊自2021年9月開始停工。

恒大深圳總部這塊地的接盤方，為深圳市安和一號房地產開發有限公司，是興業信托、安居建業等聯合體。

據天眼查顯示，深圳市安和一號房地產開發有限公司是國有企業，成立於2022年9月26日，法定代表人為姜軍，註冊資本為1000萬元人民幣，所屬行業為房地產業。

據北京青年報報導，有業內人士向媒體透露，興業信托是恒大的債權人，根據過往經驗來看，恒大將深圳超級總部地塊股權轉讓給興業信托，大概率是償債性股權轉讓。

而深圳安居建業投資運營有限公司實際上是深圳市政府為房地產業紓困解難、化解地產行業風險而成立的市屬國有房地產平台公司，全力承接「三保一防」任務，即保交樓、保民生、保穩定及防範化解房地產領域風險，而核心點在於保交樓。

房地產 恒大 紓困

上一則

美盼北約圍堵中 歐盟：北約不是為中設立

下一則

挺美 英相：和中國「黃金時代」已經結束

延伸閱讀

核酸涉假實驗室後台扯上院士 巴德年闢謠

核酸涉假實驗室後台扯上院士 巴德年闢謠
中國恆大清盤呈請聆訊延期至明年3月

中國恆大清盤呈請聆訊延期至明年3月
中國專家建議 香港、深圳可共同申辦世博會

中國專家建議 香港、深圳可共同申辦世博會
中國出奇招 搶救恒大爛尾樓

中國出奇招 搶救恒大爛尾樓

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

2022-11-28 04:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯