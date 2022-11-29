恒大深圳總部地塊 75億底價賣了

恒大深圳總部地塊。(取材自每日經濟新聞)

恒大 位於南山深灣片區的T208-0054的原深圳總部地塊，近日以75億餘元（人民幣，下同，約10.4億美元）的起始出讓價掛牌轉讓。每日經濟新聞報導，據深圳公共資源交易中心官網消息，該地塊已被一家名為深圳市安和一號的房地產 公司以底價75.43億元競得。

據南方都市報報導，該地塊於11月11日掛牌。轉讓公告顯示，該地塊位於深灣三路與白石四道交會處東南角，是商業服務用地，土地面積1萬376.82平方米，建築面積28萬9200平方米。

歷史資料顯示，恒大曾於2017年12月以55.52億底價拍得上述地塊，擬作為首次進駐深圳灣的超級總部基地。據了解，該項目原計畫2024年竣工，欲打造成深圳的地標性建築。然而該地塊自2021年9月開始停工。

恒大深圳總部這塊地的接盤方，為深圳市安和一號房地產開發有限公司，是興業信托、安居建業等聯合體。

據天眼查顯示，深圳市安和一號房地產開發有限公司是國有企業，成立於2022年9月26日，法定代表人為姜軍，註冊資本為1000萬元人民幣，所屬行業為房地產業。

據北京青年報報導，有業內人士向媒體透露，興業信托是恒大的債權人，根據過往經驗來看，恒大將深圳超級總部地塊股權轉讓給興業信托，大概率是償債性股權轉讓。

而深圳安居建業投資運營有限公司實際上是深圳市政府為房地產業紓困 解難、化解地產行業風險而成立的市屬國有房地產平台公司，全力承接「三保一防」任務，即保交樓、保民生、保穩定及防範化解房地產領域風險，而核心點在於保交樓。