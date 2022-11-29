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寧波00後小夥「擰螺絲」 奪世界修車金牌

中國新聞組／北京29日電
中國選手蔣昕樺。（取材自中國藍新聞）
中國選手蔣昕樺。（取材自中國藍新聞）

寧波技師學院「00後」小夥蔣昕樺，代表中國出征2022年世界技能大賽特別賽奧地利賽區比賽，獲得重型車輛技術與維修項目金牌，實現了中國隊在該項目上金牌「零」的突破。

來源：YouTube

綜合媒體報導，世界技能大賽是最高層級的世界性職業技能賽事，被譽為技能界的「奧林匹克」，每兩年舉辦一次，至今已舉辦45屆。靠擰螺絲在世界舞台上大放異彩的蔣昕樺，曾因中考失利與普高失之交臂，一度陷入失落迷茫。而他認為，正是「技能向我打開了另一扇門」。

今年重型車輛技術項目共六個比賽模塊，11名選手參賽，其中歐美選手九人、南韓一人、中國一人。

據了解，賽事車輛全部採用國際高端品牌，機械構造十分複雜。比賽主要考核選手對多品牌多系統的故障診斷和排除，涉及柴油發動機系統、液壓系統、整車電氣系統、傳動系統、轉向制動和底盤，新車交付檢查等六大領域，每個項目作業三小時，累計作業18小時。

在奧地利薩爾茨堡舉行的2022年世界技能大賽特別賽奧地利賽區閉幕式上，獲得重型車...
在奧地利薩爾茨堡舉行的2022年世界技能大賽特別賽奧地利賽區閉幕式上，獲得重型車輛維修項目金牌的中國選手蔣昕樺（中）在頒獎儀式上。（新華社）

蔣昕樺在比賽中以規範專業的操作、高超嫻熟的技藝，最終代表中國站上世界技能比賽的最高領獎台。

近年來，寧波市人力社保局聚焦全市產業發展需求，堅持以世界大賽為引領，搭建競技平台，對標國際先進優化培養環境，全力打造技能激勵「生態圈」，打通技能培育質效「養成路」。自2012年起，寧波市累計共有四位選手入選中國代表團，其中三位選手分別以備賽身分參加前三屆世界技能大賽，蔣昕樺是迄今為止寧波唯一一位正賽選手，並首獲「世賽」金牌。

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