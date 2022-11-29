我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

-30℃ 新疆7工人雪中迷路遇難 距場站僅500米

記者陳言喬／綜合報導
新疆阿勒泰近日降下大雪，圖為電力公司人員正在巡查線路。(中新社)
新疆阿勒泰近日降下大雪，圖為電力公司人員正在巡查線路。(中新社)

新疆遭遇大雪，一工地7名工人躲避風雪途中迷路不幸遇難，距場站約500公尺。

新疆阿勒泰市政府28日深夜發布通報，20日以來，當地遭受近10年以來最強區域性寒潮天氣，出現大風、暴雪、降溫等極端天氣過程。G217線阿布公路K58場站8名工作人員，26日晚11點因極端災害天氣走失，請求救援；11月27日11時10分許，救難人員尋獲8人，但有7人不幸遇難，另1人送醫。

通報稱，因工程施工暫停，工人準備返鄉，施工單位安排將場站14名工人轉移至4公里外的阿拉哈克鎮。26日19時許，該場站14人分乘2輛車出發。但因受極端天氣影響，在場站至G217國道路段均遭遇陷車，前車經自救後，於21時30分許到達阿拉哈克鎮。後車一行8人19時10分許出發，在離開場站約500米處遭遇陷車，長時間未能解困。

車上人員與領隊電話商議後，決定棄車攜帶行李徒步返回場站。場站負責人表示，晚間8時30分，許該區域天氣變化異常加劇，風力逐漸增大，氣溫驟降，車輛燈光能見度不足3米，風吹雪造成部分路段積雪厚度達1米以上，大風、暴雪、寒潮極端天氣疊加，導致工人徒步返回場站時因迷路而走失。

據氣象台，新疆阿勒泰地區近日遭遇風吹雪、大幅降溫等十年一遇極端天氣，多地來到零下30度，位於富蘊縣遠冬牧場一帶部分區域甚至達到零下40度，風力達9級、降雪深度超過1米。

新疆 降雪

上一則

核酸涉假實驗室後台扯上院士 巴德年闢謠

下一則

神舟15號29日晚出任務 6航天員天宮會師

延伸閱讀

烏魯木齊大火後 四川宜賓公寓火災 消防車又被圍籬卡住

烏魯木齊大火後 四川宜賓公寓火災 消防車又被圍籬卡住
藝術家艾未未：「白紙運動」無法撼動中共政權

藝術家艾未未：「白紙運動」無法撼動中共政權
BBC記者被上海警察逮捕毆打 中外交部：他沒表明身分

BBC記者被上海警察逮捕毆打 中外交部：他沒表明身分
Fed鷹調依舊嘹亮 中掀反封控示威 推動美元走強

Fed鷹調依舊嘹亮 中掀反封控示威 推動美元走強

熱門新聞

上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
中國各地爆發反封控示威，對剛取得第三個國家領導人任期的習近平形成巨大挑戰。 （歐新社）

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

2022-11-28 04:59

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯