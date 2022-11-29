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新疆封控100多天 大批牛羊轉場避寒受阻遭凍死

中國新聞組╱北京29日電
新疆突遇今冬以來最大寒潮，許多牛羊因防疫封控無法轉場凍死。(微信截圖)
新疆突遇今冬以來最大寒潮，許多牛羊因防疫封控無法轉場凍死。(微信截圖)

一場奪走9條人命的大火引發中國多地爆發「白紙運動」，反封控抗議四起，因疫情封控100多天的新疆，竟連本該上個月就轉場的牛羊也遭殃。新疆近日遭遇寒潮，多地出現暴雪，有牧民失聯、受災，大批牛羊疑因封控無法轉場被凍死。消息傳出，網友紛表憤怒。但也有網友表示，「怎麼啥事都往疫情上靠？明明是天災」。

來源：YouTube

財新網報導，25日起，一場入冬以來最強的寒潮影響新疆，北疆的伊犁州、塔城地區、阿勒泰地區等多地出現暴雪，許多地方幾乎是一夜間墜入寒冬；與此同時，北疆牧民相繼出現失聯和牛羊受災，有牧民表示，這與疫情封控背景下牛羊無法轉場有關。

據報導，新疆8月出現疫情，從8月封到11月，伊犁和阿勒泰的百萬牧民無法在夏牧場和冬牧場之間順利轉移牲畜，無法準備過冬的草料，現在下雪了，成千上萬的馬牛羊面臨餓死、凍死走失的絕境。網路上有成群的羊餓死的視頻，畫面慘不忍睹。

另據界面新聞報導，一位名叫古麗達西的女子，她稱弟弟夏力26日晚放牧時失聯，還好經過一天一夜搜尋後已找到，但仍有60多隻羊走失；她的一位朋友也有150多隻羊「溜走了」。

古麗達西稱，往年通常在11月初準備轉場，大約走四、五天能達到冬牧場，那裡氣溫相對暖和，但今年由於疫情，使得流動受限，加上降雪天氣來得早，導致一些牧民未能在暴風雪來臨前達到牧場。

官方回應，這波災損是極端天氣所導致，正統計損失。阿勒泰地區行署副專員賈林·托太依指出，當前正是牲畜冬季轉場關鍵時期，會加強協助人和牲畜安全越冬度春。

網友說，「本來沒往疫情想，偏偏官方要強調，顯得此地無銀三百兩」、「本該上個月就轉場了，又是一個雪的杯具」、「極端天氣屬自然災害，怎麼什麼事都和防疫有關，感覺是別有用心」。

今年新疆由於疫情封控，加上降雪天氣來得早，導致一些牧民未能在暴風雪來臨前達到冬牧...
今年新疆由於疫情封控，加上降雪天氣來得早，導致一些牧民未能在暴風雪來臨前達到冬牧場。(受訪者供圖╱取材自界面新聞 )

疫情 新疆 白紙運動

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