北京2歲娃陽了 父母要帶去方艙 鄰居阻：有事我們幫忙

北京一對父母想帶著確診的兩歲孩子去方艙，被鄰居們勸阻。（視頻截圖）

北京 一名2歲的幼童日前被驗出新冠核酸陽性，他的父母因擔心影響鄰居，一家三口穿著防護服準備前往方艙，但過程中被鄰居們制止，怕方艙藥不夠不好照顧孩子，勸他們一家留下，最後經過同單元鄰居簽字同意後，一家人得以留在自家隔離。

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小星球資訊報導，近日一段影片在網路上熱傳，內容是北京慧谷陽光一對父母帶著兩歲孩子出門，兩人都穿好了防護服，準備前往方艙，據了解，孩子有哮喘，需要定期服藥，於是很多鄰居前來勸說父子別去方艙，擔心那可能沒有那麼多藥，也不顧過來這個孩子，「遇到事我們大家都可以幫忙的！」其中一名鄰居說道。

起初這一家人也是有些猶豫，鄰居們繼續關心道：「哮踹在方艙就能照顧好了嗎，家裡都照顧不好，方艙裡面能照顧好嘍？」「怎麼想去方艙啊，我的天，你知道方艙是什麼情況，去哪個方艙？」此時，孩子的父親回答說還不知道，鄰居們立刻接話說：「對啊，你得在家裡等著，信息確定了再決定去不去。」

鄰居們繼續勸說，稱方艙根本沒有治療，也沒有治哮喘的藥，「在方艙還不如在家裡」，孩子有問題不如打120送去醫院，並勸父母先帶孩子回家，把所有信息都確定好了再決定，「你在小區，遇事了我們還能幫助你」。

這一家人最後上樓回家，不久後孩子的父母透過微信 表示，社區已通知他們，讓他們自己決定要不要去方艙。