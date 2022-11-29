中國經濟懸念 待12月2會議掀紗幔

中共20大畫面。（本報資料照片）

馬上跨入12月。在經濟層面，12月不僅是本年度的收官之月，現在還被賦予了更多的敏感性，這主要是因為中央層面的會議。在12月到來的30多天前，結束了一個會議，即20大 ，結束了諸多政治上的不確定性，卻牽出諸多經濟上的不確定性。而那些經濟上的不確定性，要靠12月間的另外兩個會議來掀開紗幔。

這兩個會議，一個是中央政治局會議，一個是中央經濟工作會議。

中央政治局會議，本應是月度例會，但預定要開的這個會不同，一是其成了20大後大幅換馬，組成的新政治局的第二次會議；二是傳統上12月的中央政治局會議，是一年中三次討論經濟形勢的政治局會議之一，也是最後一個經濟盤點和經濟方針決斷的會議。

中央經濟工作會議，是一年一度的全國性會議，通常在中央政治局會議二、三天後就開，出席者是中央和地方的所有一級負責人都要出席的會議。這個會議的主要辦三件事，即一是年度經濟和社會發展的總結，這次還變成本屆國務院 任期結束的總結；二是要分析判斷形勢，即所謂透過大勢判斷來「統一思想」；三是透過敲定方針、政策，來分派未來一年的工作任務，方針主要是還要不要繼續「穩增長」的方針，政策則主要是財政政策是保守還是更積極、貨幣政策是寬鬆還是收緊。

本來在20大後，由於中央政治路線的變化，經濟層面上將會有重大的轉折，這些轉折在20大的文件中，不是由一些政治字眼來表現，就是由一些「首提」即首度提出的政治主張來展現，如首提的中國式現代化；「不提」即不再重述的口號來表現，比如不再強調以經濟工作為中心。

本來圍繞那些「首提」和「不提」，會經由兩個會議來破解懸念，但現在看來，原來以為的大懸念沒那麼懸了，因為有一個更大的懸念浮現，而且這個懸念的破解，成為中國經濟來年綱舉目張中的那一綱。這個懸念，就是連日來的「白紙」，或者說是目前的疫情 和抗疫政策，不知會畫出怎樣的經濟圖景。

近期因應中央經濟工作會議的籌備，經濟界特別活躍，可以說各派經濟學者群起而出，個個都指點江山，但一觸及疫情議題，就語焉不詳。比如經濟學家李迅雷在最新的演講中，說他提這三大問題，一是人與自然的關係，一是國與國之間的關係，一個是人與人之間的關係。

說這三個問題隨著社會的延續，經濟的發展，慢慢就變成摩擦愈來愈大了。第一個問題是講面對的疫情，點到就止了；第二個講國與國之間的矛盾也愈來愈尖銳化，談了兩句中國崛起，蘇聯解體，俄烏衝突等等，說雖然不會有世界大戰，但是世界的格局確實變化了。第三個是人際關係，實際與共富相關，可大談特談收入差距了。

但還是有經濟學者會憂心忡忡，如經濟學家張文魁就在一個演講中說，中央的「20條」優化疫情管控措施雖已推出，但層層加碼、隨意管控的現象仍有發生，對此也不能過於樂觀。在疫情防控方面，地方層層加碼是有自動性、系統性的。但過於嚴厲的問責往往導致層層加碼的問題。儘管中央三令五申不許層層加碼，但還是難以根本解決。明年這一問題如果不解決，無論對生產端還是消費端都將是很大的負面影響。其中消費端如果不能確保人民群眾正常出行，接觸式消費也就無法恢復，整體消費增速將很難提升。

本來疫情防控的變局已不樂觀，連日來中國各地的抗議話動，還難以斷言會怎樣演變，最新消息是幾位有特別背景的政治網紅，已在給民眾抗議行動戴上「顏色革命」的帽子，還有人非常玄妙地將北京民眾抗議行動地點與外國使館區畫等號，把上海的民眾抗爭與政治派系大本營掛鉤，用意不難猜度。這也顯示，疫情懸念走上政治化，經濟懸念就更複雜化。