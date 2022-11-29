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神舟15號29日晚出任務 6航天員天宮會師

中國新聞組／北京29日電
執行神舟15號載人飛行任務的航天員乘組張陸（左起）、費俊龍、鄧清明28日在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面。(中新社)
執行神舟15號載人飛行任務的航天員乘組張陸（左起）、費俊龍、鄧清明28日在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面。(中新社)

中國空間站建造階段的收官之戰即將打響，神舟15號載人飛船將於29日晚11時08分發射，與神舟14號實現首次在軌輪換。航天員費俊龍、鄧清明、張陸昨日亮相，平均年齡53歲的他們是歷來最高齡乘組。指令長費俊龍稱，雖然年齡最大，但是飛天本領一直保持在「青春狀態」。

來源："YouTube

文匯報報導，中國載人航天工程新聞發言人季啟明指出，「神舟15號飛行任務是中國空間站建造階段的最後一棒，也是空間站應用與發展階段的第一棒，具有承前啟後的重要作用」。

神舟15號航天員費俊龍今年57歲，此前參加過神舟6號載人飛行任務，56歲航天員鄧清明、46歲張陸都是首次飛行。

當官方宣布鄧清明將執行神15任務的時刻，社交網絡上瞬間刷滿網友們的「恭喜鄧叔」留言。鄧清明是中國首批14名航天員之一，早在1998年就進入航天員大隊。他也是至今唯11位沒有執行飛天任務又仍在現役的航天員。

在空間站建造收官的最後一仗，鄧清明終於迎來自己的圓夢時刻。備戰24年10個月，鄧清明已兩鬢斑白，他的女兒已成為一名航天人。在問天閣見面會上，鄧清明說：「我可以用一生去準備，但不允許任務來了我卻還沒有準備好。當確定我入選神15乘組時，我內心很平靜，無論年齡多大，被祖國需要就是最幸福的！」

費俊龍(左起)、鄧清明、張陸3名太空人將執行神舟15號載人飛行任務。（央視畫面截...
費俊龍(左起)、鄧清明、張陸3名太空人將執行神舟15號載人飛行任務。（央視畫面截圖）

報導指出，此次任務是載人航天工程今年的第六次飛行任務，也是空間站建造階段最後一次飛行任務，按計畫，神15飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙前向端口，形成三艙三船的組合體，這是中國空間站目前的最大構型，總質量近100噸。

在軌駐留期間，神14、15乘組員6人將共同居住約一星期，實現中國史上首次太空人在軌輪換。神14太空人預計12月初返回地球。神舟15號航天員乘組將迎來天舟6號貨運飛船、神舟16號載人飛船的來訪對接，計畫於明年5月返回東風著陸場。

神15六大任務(資料來源：香港文匯報)
神15六大任務(資料來源：香港文匯報)

太空人 天和核心艙 YouTube

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