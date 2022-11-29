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航天系出身 國資委主任郝鵬接任遼寧省委書記

中國新聞組／北京29日電
郝鵬任遼寧省委書記。(中新社資料照片)
郝鵬任遼寧省委書記。(中新社資料照片)

中國國務院國資委黨委書記、主任郝鵬擔任遼寧省委書記，接替在20大會議當選中央政治局委員的張國清。據官媒報導，中央決定，張國清不再兼任遼寧省委書記、常委、委員職務，郝鵬任遼寧省委委員、常委、書記。本月已有遼寧、陜西、福建三省迎來新任省委書記。

新華社28日消息，今年62歲的郝鵬是陝西鳳翔人，畢業於西北工業大學自動控制系航空系統工程專業，獲工學學士、工程碩士學位，亦是享國務院特殊津貼的高級經濟師。郝早年長期任職航天系，在中航工業蘭州飛控儀器總廠工作了17年。

離開航天業後，郝鵬前後在三省區任職。1999年先後擔任甘肅省經貿委副主任、蘭州市委副書記、副市長。2003年，郝鵬跨省履新西藏，歷任自治區政府副主席等職。2013年，他再度跨省履新青海省省長。2016年12月任國務院國資委黨委書記，2019年5月任國務院國資委主任、黨委書記。他也是中共第十八屆中央候補委員，第十九、二十屆中央委員。

值得注意的是，浙江省委書記袁家軍、新疆自治區黨委書記馬興瑞、湖南省委書記張慶偉以及四川省省長黃強等也曾長期任職航空航天系。

另據上觀新聞報導，兩天兩省省委書記調整，本月已有遼寧、陜西、福建三省迎來新任省委書記。

除了郝鵬擔任遼寧省委書記外，27日陜西省委書記也有調整，中央決定，劉國中不再兼任陜西省委書記、常委、委員職務，趙一德任陜西省委書記。

報導指出，加上11月13日，周祖翼出任福建省委書記，本月已有遼寧、陜西、福建三省迎來新任省委書記。

國務院 20大 甘肅

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