世足正熱 卡達「黃河超市」火了 賣蒸籠、大勺等特色用品

陳軍恆一家都在卡達。（取材自華商報）

第22屆世界盃足球 賽，除大熊貓、義烏製造及電動巴士等「中國元素」之外，還有一家在卡達開的「黃河超市」也火了。老闆陳軍恆是陝西寶雞人，赴卡達工作13年，他創業售賣中國生活用品的超市是卡達唯一的中國超市，由於生意好，他帶了全家10多人到卡達共同經營。

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陳軍恆心繫家鄉，不時捐贈防疫物資給家鄉，他說，做人不能忘本，要回饋家鄉的父老鄉親。

華商網報導，世界盃激烈進行，一則陝西寶雞人在卡達開超市的短視頻火了。視頻裡，博主在卡達走進一家中國超市，超市裡有蒸籠、大勺等中國特色的商品，超市的名字叫「卡達黃河超市」，一塊招牌上用中英文寫著：黃河是中國的母親河。視頻裡看店的父女是陝西省寶雞市太白縣人，父親用寶雞方言介紹自己是「寶雞的」，讓網友們覺得甚是親切。

陳軍恆開的「黃河超市」。（取材自華商報） 陳軍恆開辦了卡達當時唯一一家中國超市。（取材自華商報）

「卡達黃河超市」老闆陳軍恆36歲，在卡達工作生活已13年。報導指出，2007年，陳軍恆在天津學習酒店管理後，與幾位同學一起去迪拜的酒店實習。2009年進入卡達一家酒店打工，兩、三年後創業成立貿易公司，做圖文快印、文具批發。六、七年後做飯時發現在卡達買中國的調料並不容易，萌發開中國超市的想法，就從中國進貨，開辦了卡達唯一一家中國超市。

卡達「黃河超市」賣蒸籠、中式調味料。（視頻截圖）

在異國他鄉創業剛開始時最大的困難是語言。報導說，陳軍恆利用閒暇時間背單詞，不斷與當地人交流， 加上媳婦是英語專業畢業，英語專業八級水平，慢慢就適應了。「現在除了圖文快印、文具批發，還有這家超市、國際物流，挺忙的。」陳軍恆說。隨著公司業務的壯大，陳軍恆把妹妹一家等親人也帶去卡達一起創業，「我妹妹他們打理超市、國際物流事務，現在我們一共有10多個家人都在卡達。」

報導稱，作為球迷，這次世界盃陳軍恆可以在現場近距離觀看球賽，很是興奮。「也因為世界盃，來卡達的中國媒體報導了超市，還有網紅博主來拍視頻，超市的知名度也因為世界盃提高了。」

陳軍恆的姐姐陳秋燕居住在寶雞市，陳秋燕說：「弟弟很不容易，出國打拚這麼多年。因為疫情 ，爸媽已經4年沒回國了，爸爸交代我，每次回老家，都要給他們發視頻，大家要看看老家的院子，以慰思鄉之情。」