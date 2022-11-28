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旅費10萬 江蘇父卻在球場睡著 女兒解釋：賽前犯睏

中國新聞組／北京28日電
徐小姐的爸爸在賽前小睡了一會兒。（取材自上游新聞）
徐小姐的爸爸在賽前小睡了一會兒。（取材自上游新聞）

一名江蘇女子自曝帶爸爸去卡達看世足賽，人均花費在人民幣10萬元左右，結果爸爸在球場裡竟然睡著了。不少網友羨慕表示：「帶上我，我不睡。」

影音來源：YouTube

上游新聞報導，徐小姐表示：「當時是法國對陣澳洲，之前已經看了一場阿根廷和沙烏地阿拉伯的比賽，從盧賽爾體育場到賈努布球場有點遠，走了很多路，到現場已經是晚上10點了，實在是有點累，所以爸爸在賽前小睡了一會兒。」

據報導，徐小姐強調：「我爸爸是阿根廷的忠實球迷，以前經常聽他嘮叨梅西、梅西，所以看阿根廷比賽的時候，他全程處於亢奮狀態，阿根廷輸球後，他感覺有點累了。爸爸開場前睡著了，其實也是時差、體力、年齡的問題。」

報導指出，徐小姐和徐爸從上海到多哈的往返機票每人人民幣4萬（約5553美元），酒店住宿每晚3000元~5000元（約416到694美元），球票價格一場8000元左右（約1110.6美元），人均花費在10萬元左右。

徐小姐表示：「其實這不是第一次了，我們全家都喜歡看球，四年前我帶爸媽一起去看了俄羅斯世界盃。」目前父女倆看過五場比賽，對於下一步的看球計畫，她表示：「計畫還要看4場左右，準備12月中旬回國。」

梅西 澳洲 世界盃

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