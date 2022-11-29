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「扶弟魔」姊姊賣餅12年 給弟弟買房買車「家裡好我才能好」

中國新聞組／北京29日電
潘女士(左)的餅店。（視頻截圖）
潘女士(左)的餅店。（視頻截圖）

安徽省定遠縣一名90後潘姓女子賣燒餅12年，為弟弟買車買房，要等弟弟結婚了再考慮自己的婚姻，被網友認為是「扶弟魔」； 對此稱號，她自認對家庭有責任，所以不在意。

來源：YouTube

極目新聞報導，32歲的潘女說，她出生在一個農村家庭，是家中長女，還有一個妹妹和一個弟弟。小時候，父親因患有多種慢性疾病，家裡主要靠母親操持，經常向鄉親和親戚借米過日子；她初中畢業後就外出打工，貼補家用。

潘女士說她現在掙的錢都在父母手裡。（視頻截圖）
潘女士說她現在掙的錢都在父母手裡。（視頻截圖）

18歲時，她在江蘇常熟跟著一個做燒餅的商販做臨時工，商販沒錢付工資，就教她做燒餅的手藝。她開始自己做燒餅，每天推著小車在常熟叫賣。2012年，潘女在家人介紹下和老家一個小伙結婚，婚後夫妻倆繼續在常熟賣燒餅。2018年，潘女和丈夫回到老家租下一個門面繼續賣燒餅。

潘女經常帶著父親到上海、南京等地求醫；但可能是婆家覺得她太顧自己娘家，潘女和丈夫最終離婚。

潘女把全部的精力都投入到燒餅店。4年來每天凌晨4時起床忙到晚上10時後才能休息，憑藉辛苦的勞動，四年來她攢下一百多萬元。 

報導說，潘女和弟弟和相差5歲，幾乎是她帶大的，弟弟大專畢業後，跟著老表學了幾年修車，後來又到南京工作。不久前，潘女讓弟弟回到老家，幫她開店。

「只有自己家裡好了，我才能好。」對於網友說她是「扶弟魔」，潘女說她不在意。「等我弟弟結婚了，我再考慮我自己。現在掙的錢都在父母手裡，三四年沒捨得添過一件衣服，去年跟弟弟把房也買了，車也買了，這個店也給我弟弟了」。

她的孩子10歲，她只想把家庭照顧好。作為家中長女，她覺得自己負有照顧家庭的責任。等弟弟結婚後她再考慮自己婚姻的事。

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