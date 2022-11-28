孫春蘭：及時解決群眾合理訴求 人民日報：堅持清零不動搖

副總理孫春蘭過去7日在重慶指導防控工作。（央視新聞截圖）

面對疫情 防控，中國國務院 副總理孫春蘭表示，要及時回應和解決群眾合理訴求。但人民日報再發文指出，要堅定信心，抓實抓細疫情防控各項工作，堅持動態清零不動搖。

新華社報導，孫春蘭過去一周在重慶指導防控工作，她提到要及時回應和解決群眾合理訴求，加強人文關懷和心理疏導，嚴防防控各環節的安全風險，維護防控秩序。她說，管行業亦要管防控，要加強流動人員和重點場所管理，消除風險隱患，防止出現新的疫情爆發點。

甘肅省酒泉市瓜州縣官方微信 公眾號「瓜州發布」消息，瓜州縣日前傳有患病兒童因核酸檢測結果未出延誤治療死亡個案。瓜州縣衛健局指出，對此事件的發生深感痛心和惋惜。醫院相關工作人員對疫情防控政策把控不夠精準，執行過於機械刻板。目前，調查組正在對事件相關責任作認定，將依法依規嚴肅進行追責問責。

另外，人民日報署名文章指出，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零不動搖，因時因勢優化完善防控措施，積極應對全球多輪疫情大範圍傳播流行的嚴重衝擊。事實證明，我們的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的，是最經濟的、效果最好的。這一點毋庸置疑，我們應有充分的信心。

文章指出，打贏這場常態化疫情防控攻堅戰，我們必須堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等錯誤認識，把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，堅持第九版防控方案，落實20條優化措施，不動搖、不走樣，保持戰略定力，堅定必勝信心，以時不我待的精神抓實抓細疫情防控各項工作。