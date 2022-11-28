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上海馬拉松開跑 胡錫進：邁出正常生活第一步

記者陳言喬／綜合報導
2022上海馬拉松賽27日上午7時鳴槍開跑，圖為參賽者行經外灘景觀區域。（中新社）
2022上海馬拉松賽27日上午7時鳴槍開跑，圖為參賽者行經外灘景觀區域。（中新社）

北京、杭州、成都接連恢復馬拉松賽事後，2022年上海馬拉松也在27日7時開跑，本屆上馬賽事只設全程馬拉松，共1萬8000人參加；環時前總編輯胡錫進也祝賀這座中國第一大城市，邁出了回歸正常生活的第一步。

來源：YouTube

2022年上海馬拉松27日晨7時鳴槍開跑。上海市委副書記、市長龔正點亮2022上海馬拉松賽道，並與副市長陳群等中外嘉賓一道，為比賽鳴槍發令。

綜合新民晚報、澎湃新聞報導，伴隨著三輪發令槍響，全馬跑者從外灘金牛廣場出發，在申城的城市道路上馳騁競速，用運動點燃健康活力，用熱愛繪就城市風景，並深度領略上海海派文化的魅力、城市秋景的旖旎，享受馬拉松運動帶來的快樂。

今年上馬的參賽規模為1萬8000人，與上屆賽事相同，上馬依舊保持「菁英化」，賽事只設全程馬拉松專案。大眾選手僅限比賽當年年滿20歲的上海市常住人口。

本次賽事組委會邀請了30餘位中國國內頂尖好手與大眾跑者同場競技。今年為鼓勵跑者超越自我突破意志的決心，上馬在6小時15分鐘的關門時間後特別設置了關門儀式。

常態化疫情防控下，本次賽事的大眾參賽選手、大眾跑者及菁英選手賽前均執行相應管理安排；比賽當天，賽事參與者入場實行場所碼、隨申碼、行程卡、核酸檢測資訊必檢管理，憑24小時內核酸檢測陰性證明並通過人臉識別後方可入場；所有參賽選手須在賽後48小時內完成一次核酸檢測；賽事起點、終點、沿線均不設置官方觀賽席。

賽事當天，上馬賽道沿線共設9處能量補給站，賽道周邊還設置了8個噴淋站和4個冰站，以及37處鼓動站及5處音樂站。組委會各成員單位通力協作，以高標準、嚴要求優化賽事全過程的各個細節，助力每位跑者以最佳狀態完賽。

本屆男子組冠軍為楊紹輝2小時16分03秒，女子組冠軍是張德順2小時28分17秒。

此外，資深媒體人胡錫進也針對此事撰文：「上海馬拉松回來了。祝賀這座中國第一大城市邁出了回歸正常生活的第一步，希望她接下來勇敢邁出第二步，第三步。讓我們一起在科學指導下不斷克服新冠病毒給我們生活製造的障礙，找回我們喧鬧的市井，保護好屬於孩子們的明天。」

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