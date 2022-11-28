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65後趙一德接陝西省委書記 最年輕省級一把手

記者黃雅慧／ 綜合報導
陝西省長趙一德於27日履新陝西省委書記。（取自揚子晚報網）
陝西省長趙一德於27日履新陝西省委書記。（取自揚子晚報網）

中共20大後，地方政府長官陸續換將。繼上海、廣東、福建後，陝西省委書記也有了調整。據新華社消息，中共中央27日宣布，20屆中央委員、陝西省長趙一德履新陝西省委書記，主因在於原書記劉國中升任20屆中央政治局委員。值得注意的是，「65後」趙一德取代兩周前履新福建省委書記的周祖翼，成為目前最年輕的省級黨委書記。

原陝西省委書記劉國中現年60歲，曾在黑龍江、四川、吉林等地工作，2017年底開始到陝西任職，20大後升任政治局委員。據港媒消息，劉國中可能將調至中央，候任國務院副總理。

新華社報導，陝西省在27日召開領導幹部會議，中央組織部部長陳希在會上宣布了中央決定，稱這次調整是「中央從大局出發，根據工作需要和陝西省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。」

公開資料顯示，趙一德為1965年生，浙江溫嶺人。曾任浙江省溫嶺縣鄉鎮書記，並於1996年擔任共青團浙江省委組織部長，此後一路升為共青團省委書記。2006年以後長期在浙江擔任地方官，曾任浙江省溫州市委副書記；2011年擔任浙江省衢州市委書記；2015年擔任杭州市委書記。

2018年開始，趙一德開始「北上」，擔任河北省委副書記；2020年至2022年11月任陝西省委副書記、省長，當時才55歲的趙一德便已經是中國最年輕的「省級政府一把手」，並於11月升書記。

20大 中共 國務院

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