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廣東9歲女童檔口幫父母「殺魚扒鱗」刀工熟練沒多餘動作

中國新聞組／廣州28日電
小女孩拿著刀刮魚鱗，沒有一個多餘動作，熟練的刀工和年齡成反差。（取材自周口觀察）
小女孩拿著刀刮魚鱗，沒有一個多餘動作，熟練的刀工和年齡成反差。（取材自周口觀察）

廣東雲浮某魚檔一小女孩麻利殺魚的視頻，日前引發關注。羊城晚報報導，視頻畫面顯示，小女孩拿著刀刮魚鱗，沒有一個多餘動作，熟練的刀工和年齡成反差。

視頻拍攝者表示，自己曾去買過幾次魚，每次去都能看到小女孩在店裡幫忙。「她小小年紀便如此懂事，幫父母分擔。」他覺得很感動，便拍視頻記錄了下來。

澎湃新聞報導，小女孩的年齡為9歲，父親表示，自己在魚檔做了12年左右，從早上7時開門，一直到晚上7、8時才打烊，忙的時候會讓孩子過來幫忙。

小女孩的父親還表示，家裡有3個小孩，女孩是老大，還有2個弟弟。「看到我們忙，她會主動幫忙，有時候撈一下魚，有時候扒一下魚鱗」。父親稱，從小就帶她在身邊，她自己喜歡學著做，一般在周末完成作業後會來幫忙。「沒辦法啊，都是自己帶的小孩，這些都是家務。」

據山東商報報導，從陳先生在其社交平台帳號上發布的視頻中可以看出，平時，三姊弟都會幫父母做些刮鱗等力所能及的事情。

對此，有網友表示，「小女孩好懂事，真暖心」、「常看到小女孩在店裡幫忙，也會因此多光顧她家」、「生活是體驗出來的，說不定她還覺得蠻好玩的」、「別人家的孩子就是懂事」。

也有網友表示，「確定是孩子喜歡做嗎？」「本該玩樂的年紀。」「是不是重男輕女了？」還有網友說，「看到是個女的就覺得是重男輕女，看到是個孩子就覺得她是被強迫的，大家不能想得美好一點嗎」。

廣東雲浮某魚檔一小女孩麻利殺魚的視頻，日前引發關注。（取材自周口觀察）
廣東雲浮某魚檔一小女孩麻利殺魚的視頻，日前引發關注。（取材自周口觀察）

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