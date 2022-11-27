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烏魯木齊一場火災「星火燎原」 4疑問待解

中國新聞組／北京27日電
新疆維吾爾自治區烏魯木齊消防員11月24日在一棟住宅樓中噴水滅火。（美聯社）
新疆維吾爾自治區烏魯木齊消防員11月24日在一棟住宅樓中噴水滅火。（美聯社）

24日晚上發生的烏魯木齊高層住宅樓火災，不只造成10死9傷，也掀起各地抗議過度防疫的浪潮。一場火災為何引發「星火燎原」效應，不少網民發出4大疑問，有媒體記者實地走訪火災現場，對火災關鍵問題作出回答，但不少網友質疑表示，「既然樓道門沒關，為啥許多住戶還要進一樓其他住戶家裡跳窗逃生？」

影音來源：YouTube

新疆日報報導，首先網民最關注的是火災因何而起？據了解，當天晚上7時許，吉祥苑小區8號樓2單元1502室住戶布阿依仙木在洗蒸氣浴，中途電路跳閘，她隨後將電閘復位，並返回繼續蒸浴。期間，布阿依仙木的女兒聞到濃烈的焦糊味，循著氣味發現臥室插座起火，趕忙大喊「著火了」，隨後火勢蔓延極快，另一名住戶撥打了119火警電話。

其次，吉祥苑小區到底是不是低風險小區？小區所在社區黨總支書記表示，自11月12日起，吉祥苑小區由高風險區降為低風險區。20日起，該小區居民錯峰有序出戶下樓，可在小區內活動。

第三問：起火單元門是否被鐵絲綁死或焊死？據報導，火災發生時，濃烈的黑煙從一住戶的門縫不斷湧入，該住戶發覺後打開房門，黑煙已充滿整個樓道。該住戶逃生後表示，自23日起在單元可錯峰下樓期間，單元大門始終保持開啟狀態，未曾被鐵絲綁死或焊死。

第四問：地樁和柵欄是否為疫情防控所設？吉祥苑小區一名水電工說，為方便車輛進出管理，進入小區大門10餘米，右轉彎處道路中間設置了升降欄杆，同時延伸設置了地樁。「升降欄杆和柵欄都是日常設置，目的是為了人車分流和小區車輛管理，並不是為疫情防控特意安裝的。」烏魯木齊市消防救援支隊副支隊長徐寶勇也說，為讓消防車進入，工作人員先後拆除行人柵欄和升降欄杆，但因車輛轉彎半徑大，必須將地樁一併拆除，才會有視頻中拆除地樁的畫面。

在媒體發出火災四問的相關報導後，網上質疑聲仍不斷，批當局就是死活不承認，「既然是低風險區，為何只能錯鋒下樓，還只能在小區活動，這仍然是管控狀態呀。」

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