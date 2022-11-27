拚清零 鄭州夜襲徐州 「丟包」870人

網傳鄭州為了「清零」竟夜襲徐州，巴士載870人「丟包」。（取材自視頻）

河南 省鄭州 因新冠本土病例增加，25日起實施流動性管理（類封城）五天，卻疑在未經江蘇徐州同意下，25日凌晨用三批26輛大巴車直接載870人過去「丟包」。網傳這批人可能是富士康或鄭州航空港區重點企業離職員工。徐州方稱已連夜將大部分員工轉運離徐或閉環管理。鄭州此舉也被網友嘲諷「原來拚『清零』，就是扔到其他省去，真棒」。

綜合報導，25日網上盛傳「鄭州夜襲徐州」，有民眾於凌晨3時主動致電徐州警察說，他們被人用大巴士載到徐州後，就被丟下不管了，有部分乘客未經當局隔離，已經自行離開，徐州警方到場後要求部分巴士離開，另一部分被留下隔離。

據報導，自稱是河南人的「茂哥日記」微博發文指稱，網傳文件說，這些人是富士康的離職員工，被鄭州送到徐州後置之不理。

對此，杭州網報導，截至26日凌晨，徐州當地防疫單位已根據這批鄭州人員的本人意願，絕大部分員工已閉環轉運離徐，已推送目的地，暫時滯留徐州人員已落實閉環管理，疫情 風險總體可控。

報導指出，中國網友推估，鄭州在宣布「攻堅」的當天，就把大批人口丟包到外地，「嗯，五天清零的辦法就是扔到其他省去，真棒。」「看到鄭州夜襲徐州的新聞的時候我直呼離譜，沒想到這事居然是真的，現實還比我想像的更加離譜。」

國家衛健委的疫情通報，河南省26日本土確診與無症狀感染者共有990例。