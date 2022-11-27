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不關心新疆大火?習近平慰問索羅門震災挨轟

中國新聞組／北京27日電
新疆烏魯木齊一小區24日發生火災，疑因不當封控釀10死。中國國家主席習近平25日慰問索羅門群島地震，遭網友一面倒批評，微博火速刪光評論，把索羅門群島列為禁搜詞。（路透）
新疆烏魯木齊一小區24日發生火災，疑因不當封控釀10死。中國國家主席習近平25日慰問索羅門群島地震，遭網友一面倒批評，微博火速刪光評論，把索羅門群島列為禁搜詞。（路透）

新疆烏魯木齊吉祥苑小區區24日發生火災，疑因不當封控釀10死9傷。消息在中國社群引發公憤後，中國國家主席習近平25日慰問索羅門(所羅門)群島地震，遭網友一面倒批評，微博火速刪光評論，把索羅門群島列為禁搜詞。

新華社報導，習近平25日就索羅門群島遭受地震災害向索羅門群島總督武納吉致慰問電。他說，中國和索羅門群島是相互支持、守望相助的好朋友、好兄弟、好夥伴。中方願為索方提供力所能及的支持，幫助索羅門群島人民戰勝災害，重建家園。

習近平慰問索羅門群島地震，卻未慰問烏魯木齊火災，引發中國網友憤慨，罕見在微博對最高領導人群起抨擊。

網路截圖顯示，有網友發文暗批習近平「新疆大火死了這麼多人都不配一句慰問」；「上海封城沒來過，貴州大巴沒聽說，新疆大火不關心，索羅門地震慰問第一名」；「死了人沒事，讓大家關心起『島』事就好」，質疑「索羅門配，中國人民不配嗎？」。

疑似因為網路評論翻車，新浪微博火速將「索羅門群島」設為禁搜詞，刪光所有相關評論，目前只能看見中國外交部等藍V（官方帳號）發布習近平慰問索羅門群島的消息，而且禁止評論。

在推特相關討論，還有網友抨擊習近平可以給非洲國家免除債務並且瘋狂撒幣，就是不給被疫情封控的中國民眾任何補助和減免債務。

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