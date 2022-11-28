基因編輯嬰兒狂人 賀建奎出獄研罕病 稱3年內攻克多個遺傳病

賀建奎宣稱已搬進了新辦公室，賀建奎實驗室正式啟動。（取材自微博）

四年前宣布以基因編輯技術為愛滋病父親的一對雙胞胎女嬰改變胚胎基因，被判刑三年的「基因編輯狂人」賀建奎，已於今年4月刑滿釋放，近日招聘生物信息學研發技術員組建「賀建奎實驗室」，宣稱將從事罕見病研究。

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封面新聞報導，據他在微博 的發文，賀建奎實驗室從事平價基因治療研究，將在2到3年內攻克3至5個遺傳病，造福罕見病家庭。

從今年8月在發布第一條動態開始，微博帳號@賀建奎Jiankui 多次就基因治療相關問題「發聲」，並公開招聘生物信息學研發技術員組建「賀建奎實驗室」，宣稱將從事罕見病研究。網友在評論區對其身分表示質疑，但他稱是「本人」。

11月10日，該帳號稱，「賀建奎實驗室正式啟動」。但賀建奎表示「暫不接受媒體採訪」；微博帳號@賀建奎Jiankui 粉絲數量為772，。在26日參加罕見病會議的動態下，共有18條評論，其中5條請求賀建奎關注DMD罕見病，2條評論請求賀建奎關注NF1 罕見病。賀建奎回應稱，團隊正在研究遺傳病的基因治療，歡迎患者參與研究。

截至發稿前，賀建奎最後一條微博動態回應了網友的提問，「研究罕見病將來能掙到錢嗎？」他說，不能，研究室的遺傳病基因治療是公益研究，研究成果向全世界共享。

報導說，在2018年11月26日，南方科技大學原副教授賀建奎對外宣布，成功以基因編輯技術，為一對名為露露和娜娜的雙胞胎女嬰改變胚胎基因，令兩人免受愛滋病毒感染。基因編輯嬰兒在中國健康誕生的口頭科研成果引發不少業內質疑。兩天後，2018年11月28日，身陷「基因編輯嬰兒疑雲」的賀建奎公開道歉。之後，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，構成非法行醫罪，賀建奎被判處有期徒刑三年。