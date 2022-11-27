「他的軟肋是兒子」 北京居委像黑幫? 討論管控措施犯眾怒

北京有基層官員疑似聚集起來討論對付「挑事」民眾，引起巨大爭議。（視頻截圖）

中國各地疫情 升溫下，不少地方也祭出更嚴格的管控措施，而近日傳出疑似是北京 基層官員在討論如何對付「挑事」民眾的畫面，並強調「他軟肋是他兒子」等語，事件引起網民熱議，不少人表示震驚，「人心怎麼能壞到這種地步」，還有人認為「他的軟肋是兒子」這話令人毛骨悚然，不知道的還以為是黑社會在謀畫什麼。

影音來源：YouTub

根據網路25日晚間流傳影片，一段疑似北京天通苑第二社區幾位基層官員疑似針對某一事件正在討論，眾人分別提到「就得唱紅臉把他關幾天」、「然後中間有的人他就不敢上」、「不要影響你兒子，你要不要你兒子的未來」、「他軟肋是他兒子」等話語。另外還提到「咱們把這帽子往尋釁滋事上靠」、「看看哪個帽子扣他合適」等話語，似乎是要針對某一人。

這段影片為2022年11月20日18時拍攝於北京市昌平區天通苑南街道第二居委會內。畫面中兩男兩女正在交談，桌上的宣傳冊印有「昌平區志願服務站」、「天通苑」等字樣。

濟南報業集團旗下「新黃河」26日報導稱，致電北京市昌平區天通苑南街道辦事處辦公室，詢問網傳影片內容相關情況，工作人員表示，已經把這個情況反映給街道一個部門了。該工作人員還表示，目前不了解事情的前因後果，在不知道真實情況之前希望居民先不要轉發，「如果情況屬實，上級部門會認真調查」。

針對影片中的一位女性工作人員被標注為「書記尹麗」，報導指出，在2022年7月26日的「昌平新聞」影片中，天通苑南街道天通苑第二社區黨委書記曾接受記者採訪，她的名字即是尹麗。但目前尚無法確認二者是否為同一人。