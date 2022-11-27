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上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

烏魯木齊市民反封控圍黨政機構 上海數百群眾喊共產黨下台

中國新聞組／北京27日電
烏魯木齊反封控示威，黨政機構被圍。（視頻截圖）
烏魯木齊反封控示威，黨政機構被圍。（視頻截圖）

封控逾3個月的新疆烏魯木齊市，24日晚發生10死9傷的高層住宅大火，引爆民怨。大批民眾25日晚走上街頭、包圍黨政機構要求「立即解封」。各地聲援活動也不斷，並由烏市蔓延至甘肅蘭州、南京、北京、上海等地，上海數百群眾高喊「共產黨下台」並與警衝突，要求「不要封控、要自由」。

影音來源：YouTube

烏魯木齊市大火被網民質疑死傷是因封控阻礙居民逃生及消防車搶救造成，多人在網上留言要求真相，發文卻不斷被刪除。烏市一名官員更直指「部分群眾消防意識不強，自救能力差」，瞬間點燃眾怒。

根據網民上傳視頻，大量烏魯木齊民眾25日晚間走上街頭抗議聚集，到一處政府大樓前高唱國歌「起來！ 不願做奴隸的人們！」，有人大喊要求結束封控。烏市隨即在26日宣布將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。新疆自治區黨委則在26日強調要「依法依規嚴厲打擊造謠傳謠、煽動滋事、暴力抗拒疫情防控措施等違法犯罪行為」。

但烏市大火死傷已讓近年動輒被封控的多地民眾感同身受，開始對封控表達不滿情緒。上海市烏魯木齊路昨晚聚集數百市民舉行燭光晚會，悼念烏魯木齊市火災死者，有居民高喊「解封」、「不要獨裁要民主」，甚至喊習近平下台、共產黨下台。上海警方一字排開驅散人群，今凌晨傳出有人被捕。

甘肅蘭州碧桂園和小西湖社區26日有民眾上街抗議防控，人群推翻多個核酸檢測亭，防暴警場驅逐示威者，並蔓延至多個小區。

自由亞洲電台據多位中國網民上傳推特帳號的視頻指出，不只烏市、蘭州，中國多地、多所大學校園內也陸續傳出有學生聚眾哀悼或獨立默哀的行動。

南京傳媒學院26日晚間有學生聚集、哀悼烏市大火死難者，要「為全國所有的遇難同胞們發聲」，並有標語「門沒鎖！是他們不跑」。一名疑似校長男子對學生們說「你們總有一天要為你們今天所做的一切付出代價」，引發學生嘩然。有人指南京傳媒學院已斷電關燈要求學生解散。

北京中央美術學院與四川電影電視學院有學生借藝術創作、或舉牌、張貼標語，要求正常生活或鼓勵民眾覺醒的訴求。南京林業大學在校內貼了「新青年的六點訴求」，和一張為「1124烏魯木齊大火逝者默哀」的小型海報。但相關單位未證實視頻真實性。

烏魯木齊致命火災在中國引發廣泛的民憤，26日晚上，大批上海青年在上海烏魯木齊路聚...
烏魯木齊致命火災在中國引發廣泛的民憤，26日晚上，大批上海青年在上海烏魯木齊路聚集抗議，隨後與大批警察對峙。(美聯社)

北京 甘肅 新疆

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