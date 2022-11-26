訪友遇封控 12人1室1廳困4天 地板廚房睡滿人

趙女士家房子不大，一室一廳一個廚房大概60平方米，所以到了晚上，家裡的床、沙發、地板、廚房都睡滿了人。（取材自極目新聞）

吉林長春一棟樓房25日因臨時封控，12人困在一間一室一廳的房子裡4天，12人排隊上廁所、打飯、在門口排隊做核酸，到了晚上，一起打地舖睡覺，引眾多網友熱議。

極目新聞報導，家住長春市朝陽區的趙女，同事和朋友約22日晚上到她家裡來吃飯。「那天來了10個人，還有一個懷孕4個月的孕婦。」吃完飯大概晚上8點，一行人一起下樓準備離開才發現樓棟出口被攔上了。工作人員告知他們這棟樓發現一例陽性病例，就讓他們居家隔離了。

趙女士家吃飯都論盆裝。（取材自極目新聞）

「10個同事和朋友，加上我們夫妻倆，一共3個男人，9個女人，算上一個朋友肚子裡4個月大的孩子，相當於13個人，就在我家住下了。」趙女說，她家房子不大，一室一廳一個廚房大概60平方米，所以到了晚上，家裡的床、沙發、地板、廚房都睡滿了人。

十幾人一起生活，每天早上起來上廁所，得排隊，一個一個來；吃飯也是拿著碗一個個打飯。

趙女說，因冰箱裡剩的食物不多，怕物資來的不及時，第一天中午就做了一個菜雞肉燉粉條。一人一兩勺米飯，一勺菜。「得省著吃。」到了25日，社區已經幫忙採購了物資。

滯留的這些同事被封控，也正好不用辦公了，基本是處在完全放空的狀態，，十多個人有跳健身 操的，打撲克的，有玩麻將的，還有躺著刷手機 的，目前正值世界杯，晚上也有人一起看球。

據滯留在趙女家的同事田女表示，居家的9位女士都特別幸福，不用做家務，男士全包了。家裡吃飯的地方只有一張小桌子，怕女士吃不夠，男士就讓女士先吃，輪了兩輪吃完之後，第三輪再由男士來吃飯。

「最搞笑的是，他家正好前幾天買了一桶牙刷，我們來了就一次分配完畢。」田女說，這兩天手紙也用得特別快，一天要消耗兩三卷。這兩天大家對趙女都挺感謝的。都是年輕人，像個大家庭，很自在。

田女說，趙女夫妻最開始還覺得對不住大家，擔心對同事和朋友的身體、心理健康 有影響。「但他們想多了，我們挺輕鬆的，絲毫沒必要擔心這些。」