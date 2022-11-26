卡達「小王子」撞臉吉祥物 征服中球迷…呆萌表情包瘋傳

網友被他清澈的眼神和呆萌的姿態圈粉，稱他為卡塔爾「小王子」，甚至圍繞他的表情包也走紅網絡。（取材自人民網）

世界杯首戰上，東道主卡達隊在與厄瓜多爾隊的較量中輸球，但是場邊一位球迷吸引了電視機前觀眾的目光。這位可愛的卡達觀眾，當時他情緒激動地自言自語，一臉不可置信的表情配上他的裝扮，讓中國網友覺得特別像那個「餛飩皮」——吉祥物「拉伊卜」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，網友被他清澈的眼神和呆萌的姿態圈粉，於是被中國網友打趣為「拉伊卜分卜」的卡達「小王子」，還為他做了許多表情包在網上瘋傳。

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會阿拉伯語的網友在社交媒體上發布了阿語版本的視頻，沒想到，這位「小王子」也看到了，他日前專門錄製了一段視頻給中國的網友，回應表情包一事，他在視頻中，感謝中國網友有趣的評論和有趣的視頻，他說「這些我都看到了，謝謝你們」。

他還在自己的Instagram中，發布了一幅手繪表情包，坐實了自己「餛飩皮」的形象。

網友被他清澈的眼神和呆萌的姿態圈粉，稱他為卡塔爾「小王子」，甚至圍繞他的表情包也走紅網絡。（取材自人民網）

「小王子」日前更接受了接受央視專訪，他的全名是阿卜杜勒拉赫曼•法哈德•阿勒薩尼。上個月剛滿16歲，身高超過180。目前在讀高中，現在正值寒假，最喜歡的球員是C羅 。

卡塔爾「小王子」不戴頭巾的樣子，被一些網友形容為氣質大變樣，紛紛喊話還是把頭巾戴上。（取材自Instagram）