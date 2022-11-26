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《長津湖》原型 94歲英雄連長去世

中國新聞組／北京26日電
李昌言和女兒李海華一起看回憶錄。（取材自人民網）
李昌言和女兒李海華一起看回憶錄。（取材自人民網）

電影長津湖」以抗美援朝中的長津湖戰役為背景，吸引了無數人觀看。在電影中，志願軍戰士伍千里帶領的穿插7連，一舉搗毀美軍「北極熊團」團部，而在真實的抗美援朝戰場上，這位英雄連長就是李昌言。日前，94歲的李昌言在遼寧鞍山逝世。

人民網遼寧頻道報導，1928年出生的李昌言是山東榮成人，1944年7月參加八路軍，先後參加過抗日戰爭、解放戰爭。

美軍第7師31團（北極熊）團旗（複製）。（取材自人民網）
美軍第7師31團（北極熊）團旗（複製）。（取材自人民網）

1950年10月，李昌言隨部隊從吉林集安跨過鴨綠江進入朝鮮。22歲的李昌言擔任27軍第80師239團4連連長。長津湖戰役總攻打響，李昌言帶領戰士從南和東南兩側衝進新興里，在打掉了一小股敵人後，4連戰士們鑽進敵人的帳篷，尋找可以御寒的物品，指導員莊元東扯下一塊彩色的方形「毯子」披在身上。突然，帳篷外傳來槍聲，莊元東立刻扔掉那塊毯子，帶領戰士們加入戰鬥。

他們衝進的是號稱「北極熊團」的美軍第7師31團。他們一舉搗毀了「北極熊團」團指揮所。而那塊曾被指導員披在身上的「毯子」，就是「北極熊團」的團旗。後來，志願軍戰士們要找一塊蒸饅頭用的蒸籠布，無意中又找到了這塊「毯子」。這時大家才知道這就是「北極熊團」的團旗。

李昌言年輕時軍裝照。（取材自人民網）
李昌言年輕時軍裝照。（取材自人民網）

在新興里戰鬥中，4連共擊斃敵300餘人，繳獲榴彈砲12門，控制了長300米、寬100米的陣地。

新興里一戰在整個朝鮮戰場有著非凡的意義，志願軍在冰天雪地裡完全靠著意志力挺過了嚴寒的考驗，打得號稱「北極熊團」的王牌團全軍覆沒，創造了志願軍在整個朝鮮戰爭中唯一一次全殲團建制美軍的戰例，在武器裝備處於劣勢的情況下贏得了主動權。

2021年9月30日，電影《長津湖》上映。親歷這場戰爭的志願軍老戰士李昌言看完電...
2021年9月30日，電影《長津湖》上映。親歷這場戰爭的志願軍老戰士李昌言看完電影，泣不成聲。（取材自人民網）

1950年12月，該連被志願軍第27軍授予「新興里戰鬥模範連」稱號，李昌言榮立了二等功，這也是李昌言軍旅生涯獲得的最高榮譽。李昌言又帶領連隊打了四個多月仗，1952年11月從朝鮮戰場回中國。

昌言1966年從部隊轉業，1988年從鞍鋼礦業公司退休。據家人介紹，他不願多提過去的輝煌戰功，以至於身邊的人都沒有把他與在書裡、畫報裡看到過的戰鬥英雄畫上等號。在鞍鋼工作時，企業要給他改善住房條件，也被他婉拒了。他經常說，「無論是軍人還是職工，都要挑起一份職責，低調做人」。

長津湖 電影 退休

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