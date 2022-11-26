中國新冠感染人數連3天創新高 重慶、北京疫情加劇

中國國家衛生委數據顯示，25日通報3萬5183例新的新冠感染病例，其中3474例有症狀，3萬1709例無症狀，連續第3天創下新高。(取材自新華網)

中國國家衛生委數據顯示，25日通報3萬5183例新的新冠感染病例，其中3474例有症狀，3萬1709 例無症狀，連續第3天創下新高。

其中，不包括輸入性病例，25日新增本土病例 3萬4909 例，其中有症狀的3405 例，無症狀的3萬1504 例，高於前一天的3萬2695 例。

其中，擁有3200萬人口的西南部城市重慶新增本地病例7721 例，比前一天增長近20%；南方大城市廣州25日通報本地新增病例7419例，略低於前一天的7524 例；北京本地新增病例激增58%至2595例。

中國幾乎所有省市區都有出現新增病例，河北、四川、山西和青海省25日則分別通報了1000多例新增病例。

其中，上海25日新增本土新冠肺炎 確診病例11例和無症狀感染者78例。上海文化及旅遊局也宣布，即日起進入上海文旅場所，須持48小時內核酸陰性證明。

中國國務院 副總理孫春蘭25日在出席重慶市新冠肺炎疫情 防控工作調度會議時強調，要毫不動搖做到「三個堅定不移」，堅持第九版、落實20條，向疫情發起總攻，堅決把疫情的波峰壓下去，用最短時間、最小代價實現社會面清零目標，落實好疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

不過，也有地方宣布基本清零。26日上午，烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮表示，經過最近一段時間的集中攻堅，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果，經評估，已實現社會面基本清零目標。

隋榮指，根據當前疫情防控形勢，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。第一階段，組織引導低風險區居民按樓棟單元分時段錯峰下樓有序活動；第二階段，社區或街道範圍內，各社區均已成為低風險社區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動；第三階段，如果所在區所有的社區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域，銀行、商超、農貿市場等生活必需場所可恢復營業，落實限流准入措施。