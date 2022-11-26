美媒：北京像鬼城 民憂封城瘋狂搶購物資

北京本土新冠疫情持續擴散，當地官方建議民眾減少不必要的外出。圖為北京遭封控的小區。（Getty Images）

北京 雖然沒有正式宣布封城 ，但美媒報導，新冠病例的大幅度增加，封城的跡象越來越多，北京近乎鬼城，居民人人自危瘋狂搶購物資，以備封城的到來。北京的超市貨架25日一掃而空，網購派送公司出現了罕見的訂單爆滿現象。

美國之音報導，經過了三年多的強力抗疫，北京再次陰雲籠罩，2200多萬居民時刻擔心他們將會陷入令人可怕的全面封城。

處於恐慌之中的北京居民開始搶購食品和其他日用必需品。美聯社說，需求的突然增加和快遞人員的短缺使得許多訂單無法當天派發。「美團買菜」或者阿里巴巴旗下的網購平台「盒馬」等網購公司都進入了超負荷運轉，有不少已經停止接受新的訂單。

此外，一幅天安門廣場的照片在全球媒體上廣泛刊登。照片上空曠的廣場周圍被柵欄圍起，廣場內除了幾個保安，沒有任何行人。社媒體上熱傳的一張照片顯示，北京火車站前一片寂靜，空無一人，照片配的文字說，北京站已被關閉。

這些照片只是全市即將封城的跡象之一。除此之外，還有許多消息令北京居民感到惶恐不安。

彭博社報導說，首都北京看起來已經變成了一個鬼城。平常最熱鬧的商業區現在空無一人，荒涼一片。地鐵乘客減少了64%。百度的交通數據顯示，北京在中國交通堵塞最嚴重的城市的排行榜從第一猛跌至第74位。

許多學校都已經關閉，學生們被告知要通過網絡上課。電影院、商場等公共設施都已停業。

北京西南部的房山區要求居民外出必須出示多次核酸檢測 證明。去房山以外地方上班的人返回的時候要在三天內做三次檢測。

北京南部大興區的居民如果要上班必須持有雇主的信函，並簽字保證不去辦公室以外的任何地方。他們如果要去日用品商店還要單獨再簽字作出保證。

報導說，北京當局快速修成用於隔離病毒感染者的各種方艙醫院，體育館、展覽中心等大型建築在很短時間就變成了隔離設施。

越來越多的人收到了通知，不要出門、不要離開小區。許多社區的出口都有身穿白色防護服的「大白」們把守，禁止沒有得到授權的人進入，嚴格檢查出入居民的健康碼。