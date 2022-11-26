否認封城 廣州：禁燒焊、上鎖封閉通道妨礙救災

中國染疫人數續創新高，連續多日新增染疫數都逾3萬例。疫情 嚴峻的廣州市盛傳將全市「靜默」或封城 十天，引起各界關注。對此，官方公開闢謠稱，「廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫」。此外，鑑於火災頻發，廣州官方要求，封控樓棟的疏散通道和安全出口，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。

綜合南方網、羊城晚報報導，廣州市官方25日表示，廣州疫情快速上升趨勢初步遏制，但海珠部分區域疫情存不確定性，天河區續發風險高。民眾關切廣州是否封城、靜默，廣州市委宣傳部副部長朱小燚強調，「廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫。」

24日新增7524例本土新冠感染者的廣東省廣州市，在25日召開的記者會上通報，當前，廣州疫情快速上升趨勢初步遏制，但海珠部分區域疫情存不確定性，天河區續發風險高，一些地區後續發展存在不確定性。

對於網友關切廣州是否封城、靜默，廣州市委宣傳部副部長朱小燚表示，「受廣州市疫情防控指揮部委託，向各位市民鄭重表示，廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫。請廣大市民相信權威發布！」

不過，廣州市衛生健康委副主任張屹也提醒，周末來臨，加之陰雨降溫，建議廣州市民繼續簡約生活，減少不必要社交活動。

另針對近期多地頻傳火災時因疫情封路導致救火困難，廣州市消防救援支隊副支隊長馬從波25日在新聞發布會上說，對於受疫情影響的區域或場所，封控道路的障礙物應能及時移除或開啟，保障消防車輛正常通行；封控樓棟的疏散通道和安全出口，應能及時方便開啟，保障人員疏散，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。