我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

否認封城 廣州：禁燒焊、上鎖封閉通道妨礙救災

中國新聞組／廣州26日電

中國染疫人數續創新高，連續多日新增染疫數都逾3萬例。疫情嚴峻的廣州市盛傳將全市「靜默」或封城十天，引起各界關注。對此，官方公開闢謠稱，「廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫」。此外，鑑於火災頻發，廣州官方要求，封控樓棟的疏散通道和安全出口，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。

綜合南方網、羊城晚報報導，廣州市官方25日表示，廣州疫情快速上升趨勢初步遏制，但海珠部分區域疫情存不確定性，天河區續發風險高。民眾關切廣州是否封城、靜默，廣州市委宣傳部副部長朱小燚強調，「廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫。」

24日新增7524例本土新冠感染者的廣東省廣州市，在25日召開的記者會上通報，當前，廣州疫情快速上升趨勢初步遏制，但海珠部分區域疫情存不確定性，天河區續發風險高，一些地區後續發展存在不確定性。

對於網友關切廣州是否封城、靜默，廣州市委宣傳部副部長朱小燚表示，「受廣州市疫情防控指揮部委託，向各位市民鄭重表示，廣州沒有靜默的安排，更沒有封城的計畫。請廣大市民相信權威發布！」

不過，廣州市衛生健康委副主任張屹也提醒，周末來臨，加之陰雨降溫，建議廣州市民繼續簡約生活，減少不必要社交活動。

另針對近期多地頻傳火災時因疫情封路導致救火困難，廣州市消防救援支隊副支隊長馬從波25日在新聞發布會上說，對於受疫情影響的區域或場所，封控道路的障礙物應能及時移除或開啟，保障消防車輛正常通行；封控樓棟的疏散通道和安全出口，應能及時方便開啟，保障人員疏散，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。

疫情 封城

上一則

內蒙「狼王」擁320匹狼 同吃同住7年 被咬傷縫30多針 不放棄救援

下一則

美媒：北京像鬼城 民憂封城瘋狂搶購物資

延伸閱讀

北京連5天感染破千 急建方艙…廣州否認封城

北京連5天感染破千 急建方艙…廣州否認封城
中國連2日確診逾3萬 北京封控小區 民眾囤水、搶菜

中國連2日確診逾3萬 北京封控小區 民眾囤水、搶菜
廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起

廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起
鄭州宣布「流動性管理」 將於25日起類封城5天

鄭州宣布「流動性管理」 將於25日起類封城5天

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。圖為youtube影片截圖

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

2022-11-18 12:10

超人氣

更多 >
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵
想錢多事少？來這些國家工作就對了

想錢多事少？來這些國家工作就對了