中國連2日確診逾3萬 北京封控小區 民眾囤水、搶菜

北京疫情持續擴大，愈來愈多小區遭封控。圖為工作人員裝設鐵皮圍籬封鎖涉疫小區。（美聯社）

本報系聯合報報導，中國本土疫情 成長迅猛，24日單日新增感染者3萬2695例，連續兩日病例數破3萬。各地加碼建設方艙。其中，北京 此輪疫情累計感染數也過萬，日增病例連四日破1000例，愈來愈多小區遭封控。北京官方呼籲進一步降低社會活動度，減少跨區流動，實行彈性上班。

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衛健委通報，中國24日新增本土病例3041例，其中廣東892例、北京424例、河北329例、重慶258例等。無症狀感染者2萬9654例，其中廣東7584例、重慶6242例、河北3046例、北京1436例等。廣東、重慶、北京等地疫情持續升溫。

北京市政府發言人徐和建表示，疫情高發區要進一步降低社會活動度，實施彈性上班等，零星區倡導非必要不離開。重災區朝陽區則繼續倡導減少流動、非必要不出社區。

北京市有愈來愈多的社區居委會在轄區內沒有染疫者的情況下張貼告示，要求民眾「非必要不出小區」。其中，不少人開始囤積桶裝飲用水或搶購蔬菜等民生物資。旺報報導，許多民眾每天一早起來，第一件事就是上網買菜，但由於能夠上班的快遞騎手有限，從下單到收到菜，可能要等上八小時。

此外，北京多個小區居民近期發起連署倡議書，支持確診者居民自願選擇在家隔離，反對強制隔離的方式，並呼籲居民不對確診者加歧視或語言暴力。北京近日也有新國展輕症方艙、延慶區方艙兩座啟用。

廣州海珠區民眾再上街頭。(視頻截圖)

廣州10月下旬爆發本土疫情後，隨著防疫升級，不斷傳出當地民眾反抗嚴格封控的消息。廣州市公安局指揮中心宣傳處處長許欣證實，自10月23日至今，當地公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

廣州市衛健委副主任張屹24日在防疫記者會上也坦承，近期，依然發現個別管控區域存在涉疫人員聚集、「衝卡脫管」等現象。香港明報報導，廣州海珠區因新冠疫情封控逾半個月，23日晚至24日凌晨出現大批居民衝破防疫關卡逃離封控區。當局在連接海珠區的大橋和要道架設的隔離帶，除了加裝鐵絲網，還砌起水泥牆，阻止封控區居民逃往主城區。

廣州這波本土疫情從10月22日至11月23日，累計報告新冠感染者已超過10萬例。

本報系聯合報報導，上海迪士尼 樂園25日起恢復運營，玩具總動員酒店也將恢復運營。上海迪士尼度假區發布的公告指出，所有進入上海迪士尼樂園的遊客必須出示48小時內核酸檢測陰性證明，進入上海迪士尼度假區其他區域的遊客出示72小時內核酸檢測陰性證明。