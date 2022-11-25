防疫亂象… 雲南昆明庭審變街審 法官席地坐

由於疫情封控，昆明法院法官在街邊坐在地上審案。（取材自微博）

防疫 政策嚴峻，不少人礙於規定無法進入室內公共場所，雲南省昆明市中級法院庭審變「街審」！有中國自媒體貼出圖文稱，由於防控政策突然調整，昆明中院當日很多庭審取消，有法官帶著原告、被告和律師在法院門口席地而坐開庭。有人稱讚法官「負責」，但有人質疑這有損法庭及法律的尊嚴。

澎湃新聞報導，自13日以來，昆明市病例數迅速增加。根據防疫政策相關規定，雲南省內人員進入昆明市中院需提供24小時核酸檢測陰性證明，省外低風險地區來(返)昆人員，入昆後三天兩檢核酸陰性後方可入法院。

據參加庭審的相關人士稱，案件其中一當事方的律師團隊從雲南省其他州市趕往昆明參加庭審，但因昆明市疫情 防控政策的突然調整，根據相關規定，當事人和律師無法進入法院開庭。

本報系聯合報報導，據微博引述知情者證實，「街審」涉及一宗經濟糾紛，為照顧當事人，整個過程不到兩小時，感嘆疫情法院運作不易之外，也擔心法官被處分。

多張據稱23日拍攝的圖片顯示，在昆明市中級法院訴訟服務中心門口，有人身著法官袍坐在灑滿落葉的地上，身邊圍坐四名男女，筆記型電腦、手機和文字材料也擺放地面，旁邊有環衛工作正在清掃落葉，還有人現場拍照。

圖片在微博微信 社交媒體流傳，被稱作疫情時期開庭的新模式，有人稱讚法官「負責」，「對案件求真務實的法律精神能克服一切困難」。但微信公眾號「刑辯的魅力」發文質疑，順利來到法院門口，估計都是保住綠碼的人，有必要如此防疫嗎？