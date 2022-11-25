挪用公款賭世足賽？ 傳杭州賭客輸1800萬跳樓

穿綠色戰袍的沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷。（路透）

22日晚，浙江杭州山陰路附近有人墜樓，網傳此人是世界盃 足球賽賭球輸了巨額的錢。24日，當地相關部門確認，22日當晚確有人員墜樓，但原因不明，還在調查。另外，世界盃賭球熱，中紀委公布多名官員因賭球負債而落馬的案例，警告賭客。

來源：YouTube

極目新聞報導，世界盃22日阿根廷與沙烏地阿拉伯 的比賽，阿根廷1比2被沙烏地阿拉伯逆轉，爆出大冷門。網傳浙江杭州山陰路附近，有人因用1800萬元人民幣(約251.6萬美元)買阿根廷贏而跳樓自殺。但網上關於此事有不同版本，還有人稱此人資金來源是挪用公款。

據報導，杭州山陰路上一家商舖工作人員24日表示，22日晚確實有人墜樓，隨後民警趕到現場，「是一個男的，不知道是什麼原因墜樓，後來拉到醫院搶救去了。」

報導指出，當地相關部門工作人員確認，22日當晚確有人員墜樓，但具體原因不明，目前還在調查中。

據另一知情人透露，墜樓人員為男性，網傳內容嚴重不實，墜樓原因並非賭球。

另據澎湃新聞、新京報報導，中國多地的公安 部門近日陸續通報查獲簽賭站，中紀委還公布多名官員因賭球負債而落馬的案例，示警意味濃厚。官方則連日發文示警，強調「文明觀賽，杜絕賭博」。

根據澎湃新聞、新京報，近日深圳市公安局羅湖分局發布一篇名為「世界盃大幕即將拉開，想賭球？請收手！」文章，當中羅列多起各地公安局查處網路賭博的案例。

文章提及，廣州市荔灣區警方近日查獲一起大型網路賭博案，涉及賭金逾3億元，逮捕涉賭嫌疑人32名；安徽省銅陵市義安區警方則查獲跨境網路賭球集團，逮捕31名涉賭人員，涉案資金達200多萬元。

除提醒一般民眾，中央紀委國家監委網站24日發布「莫讓賭球毀了年輕幹部」一文，羅列近年多起因為賭球而落馬，且背負龐大債務的黨員幹部與公職人員案例，示警意味濃厚。

其中，一名原在廣西南寧市公安局任職的四級警長，因為收賄60多萬元，今年2月間被判有期徒刑2年4個月，並處罰金15萬元。收賄的動機是為了償還自2014年巴西世界盃開始不斷增加的賭債。

另有一名在浙江省嘉興市不動產登記服務中心經濟技術開發區分中心工作的「90後」年輕幹部，由於從大學期間就沉迷賭球，開始工作後更變本加厲，最終積欠賭債達2000萬元。

為了償還賭債，這名幹部利用職務便利替房產仲介業者及其客戶提供好處，並從中收取費用。目前被依涉嫌職務犯罪在嘉興市秀洲區人民法院審理。

文章並批評這些涉賭人員，「由看球到賭球、從球迷變賭徒。究其根本，是理想信念缺失，宗旨意識淡薄。」