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日本逆襲德國 中國球迷痛哭：為什麽我們不行？

中國新聞組／北京25日電
日本23日在分組賽首戰逆轉德國。（歐新社）
日本23日在分組賽首戰逆轉德國。（歐新社）

卡達世界盃兩場爆冷戰點然亞洲民眾的心，沙烏地阿拉伯擊敗阿根廷後，日本也逆襲德國成功。連存在反日情緒的中國民眾也紛紛稱讚日本隊的表現，並反譏中國國足「花費和名次成正比」、「除了出線，還有什麼辦不到」，中國媒體也以評論表達對日本隊的肯定。

來源：YouTube

本屆世界盃足球賽開幕後，沙烏地阿拉伯隊22日先以2比1擊敗南美勁旅阿根廷隊，成為世足賽史上最大冷門比賽之一；23日，日本隊以2比1逆轉擊敗曾4度奪下世足賽冠軍的德國隊，也出乎全球多數人預料。看在「德粉」一向眾多的中國球迷眼中，更是不可置信。

中國球迷哭著說，為什麼日本行，我們不行。(視頻截圖)
中國球迷哭著說，為什麼日本行，我們不行。(視頻截圖)

特別是兩場球賽巧合地出現相同的比數，不但成為全球話題，也使得亞洲球隊聲勢看漲，更讓為數眾多的中國足球迷驚訝。

23日日本逆轉擊敗德國，更在中國網路的熱搜詞排行榜上名列前茅，比賽場邊一位中國球迷賽後痛哭，他發出了感慨，「同樣是亞洲球隊，同樣的身體素質，他們可以，為什麽我們不行？」

不過也有日本球迷在如此高興的環境下還送出祝福，說南韓2018年擊敗德國，這一次是日本擊敗德國，下一次就是中國國足擊敗德國。

澎湃新聞23日以「誰說亞洲人踢不好足球」為題指出，日本隊逆轉戰勝德國隊「並不是奇蹟，甚至不該被稱為冷門」。如果沙烏地隊擊敗阿根廷隊有運氣的成分，日本隊的勝利依靠的「完全是過硬的實力」，這已經有力地說明，任何「亞洲人踢不好足球」的論調都是站不住腳的。

這篇文章提到，相較於身材及速度上的劣勢，日本隊不可替代的優勢，在於基本功極為扎實的個人技術、默契度極高的團隊配合，以及無論在何種情境下始終保持穩定的冷靜心態。這些優勢不是從天而降，而是日本足球數十年如一日刻苦訓練、耕耘青訓、科學發展的結果。

文章直指，中國球迷觀賽時的心情是極其矛盾的：一方面為日本隊的勝利、尤其是亞洲足球在世界盃賽場上取得的突破感到高興，另一方面也為中國隊未來在亞洲的前景「感到深深的擔憂」。

日本2比1逆襲德國，日本大叔說下次換中國贏。（視頻截圖）
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日本 德國 足球

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