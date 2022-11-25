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防疫亂象… 廣東惠來強徵墓地 建方艙醫院

中國新聞組／北京25日電
廣東省揭陽市惠來縣神泉鎮公告，將強行徵收墓地興建「方艙醫院」。（取材自微博）
廣東省揭陽市惠來縣神泉鎮公告，將強行徵收墓地興建「方艙醫院」。（取材自微博）

本報系聯合報報導，廣東新冠疫情持續發燒，隨著染疫人數不斷增加，廣東近期大舉廣建「方艙醫院」，用以收容輕症和無症狀感染者。位於廣東省東部沿海的揭陽市惠來縣更傳出，強徵墓地興建方艙醫院的荒唐事。

中國迄今依然堅持「動態清零」的防疫政策。中國國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅在22日召開的防疫記者會上，要求各地提前將會展中心、體育場館等大型場館改造為「方艙醫院」，確保一旦發生聚集性疫情時，能在第一時間投入使用，實現「應收盡收、應治盡治」。

廣東是目前中國疫情最嚴峻的省份。近日網上流傳一份惠來縣神泉鎮人民政府的「緊急遷墳公告」，這份公告稱，為貫徹落實廣東省委關於「每個縣區必須建設一個方艙醫院」的要求，全力推進惠來縣方艙醫院建設項目，根據兩個「徵地預公告」文件要求，神泉鎮神農村被徵地範圍內的墳墓必須全部遷移。

更離譜的是，神泉鎮還要求村民必須在本公告發布之日起兩天內自行完成遷墳。逾期未遷出的視為無主墳處理，將統一組織進行遷移。對此，有中國網友稱，在現行防疫政策下，「連祖宗也不安生了！」

另據財新網報導，廣州的本土疫情持續，當地已至少啟用19個方艙醫院用於接收新冠患者。一名32歲女患者在方艙醫院隔離期間自縊身亡，消息旋即引發廣泛關注，惟相關報導目前已遭到下架。

據方艙醫院內的閉路電視顯示，女患者小雅19日晚徹夜未眠，一直在方艙內走動。翌日一早，即入住方艙醫院兩天後，小雅未吃早餐先給丈夫打了一通電話。隨後小雅便來到廁所隔間，用打包帶編成的繩子自縊，結束了自己的生命。當地警方通過調查後，致電小雅的家屬稱「排除他殺」可能。

中國各地又掀起廣建「方艙醫院」的熱潮。圖為一處正在趕工中的方艙醫院。(中通社)
中國各地又掀起廣建「方艙醫院」的熱潮。圖為一處正在趕工中的方艙醫院。(中通社)

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