我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

感恩節周日將有大雨 美東民眾出遊行程恐受影響

上海開放台胞繳納醫保 持2年居住證即可申請

記者林宸誼／即時報導
有上海台商24日到社區事務受理中心填寫申請醫療保險，圖為居住證與號碼牌。（台商／提供）
有上海台商24日到社區事務受理中心填寫申請醫療保險，圖為居住證與號碼牌。（台商／提供）

上海市從11月中旬起，台灣人只要拿2年以上的居住證，到社區事務受理中心申請就可參加醫療保險；上海台商協會副會長蔡世明表示，醫療保險對在滬台灣人較相關，這對不常回台使用健保，但在當地有就醫需求情的台灣人來說比較方便。

上海台商圈24日就有人放出，自己在社區事務受理中心填寫申請醫保的表格照片，根據資料，繳費標準為70歲以上每年人民幣545元；69到60歲每年人民幣715元；19到59歲每年人民幣885元；學生每年人民幣245元。

剛從台灣返回上海正在隔離的蔡世明進一步指出，上海台協並沒有發正式公文通知會員可以申請，反倒是有人24日申請成功後，將自己的申請過程分享給大家。他指出台灣人在中國看病，以往收集完相關證明回台申請健保給付，不僅報銷流程長且不全額支付，相較之下，只要繳交醫保就可以給付，下周隔離期滿他會去社區事務受理中心申請看看。

蔡世明解釋，中國從2019年就逐步推動台灣人參加中國的五險一金（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險，與住房公積金），但有些公司早期不見得會幫台灣人保五險一金，且不見得台灣人願意交齊五險一金

台灣人參加今年上海城鄉居民醫療保險繳費時間，是從11月15日起至12月25日。

而蘇州從今年10月起也開放台灣人參保醫療保險，條件也是在蘇州市居住且已辦理居民居住證的台灣居民。

醫療保險登記單。（台商／提供）
醫療保險登記單。（台商／提供）
辦理醫保繳費告知單。（台商／提供）
辦理醫保繳費告知單。（台商／提供）

醫療保險 健保 醫保

上一則

廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起

延伸閱讀

科羅拉多泉夜店命案 槍手出生南加 趙美心強烈譴責

科羅拉多泉夜店命案 槍手出生南加 趙美心強烈譴責
第一保健推出PPO精選服務提供者計劃 提供受益人更多選項

第一保健推出PPO精選服務提供者計劃 提供受益人更多選項
上海收緊防疫措施 24日起抵滬不滿5天不得進入公共場所

上海收緊防疫措施 24日起抵滬不滿5天不得進入公共場所
感恩同鄉 劉玉生返滬團聚

感恩同鄉 劉玉生返滬團聚

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
廣州2名未戴口罩的女子遭多名男子反綁手腳後下跪或倒地，相關影片昨天在網上熱傳。圖為youtube影片截圖

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

2022-11-18 12:10

超人氣

更多 >
評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡
9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
黑五搶折扣 8類商品不急買

黑五搶折扣 8類商品不急買
期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來

期中選舉阿拉斯加州結果出爐 裴林確定無緣捲土重來