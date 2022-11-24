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評／一張床墊割出真實人性 大S和張蘭到底誰被矇在鼓裡

空調、床鋪俱全「1天50元」 西安醫院「膠囊陪護艙」爆滿

中國新聞組／北京24日電
患者家屬在膠囊艙內處理工作。（取材自極目新聞）
患者家屬在膠囊艙內處理工作。（取材自極目新聞）

想要陪伴在醫院治療的家屬，卻又無法進入重症監護室該怎麼辦？西安國際醫學中心醫院在兩個科室的重症監護室外走廊上擺放10個膠囊艙，讓陪病的親屬可以在其中休息，艙內可以充電也有空調，也具有隱私性，一日租金是50元人民幣（約6.9美元），目前都被租滿了。

極目新聞報導，院方介紹，膠囊陪護艙「麻雀雖小，五臟俱全」，內艙長2.1米、寬0.92米，裡頭被褥、照明、通風、消防、電源等一應俱全，配有滅火器和煙霧感應器，如果有人在艙內抽菸即可引起警報。

此外，艙內有獨立的頂燈、鏡前燈、換氣扇，在控制面板上還有電源插口和USB接口，患者家屬辦理入住手續後，用取電卡即可使用艙內設施。膠囊艙內的衛生由保潔員每日打掃，被褥枕套一日一換。膠囊艙24小時的費用是50元，8小時的費用是30元。

來自陜西戶縣的王先生正在一個膠囊艙內處理工作，因為父親生病住院，他已陪床近一個月，期間還要兼顧工作。起初兩天他抱著電腦在醫院到處找地方充電，十分疲備；有了陪護膠囊艙後，他就開始在裡頭休息辦公。

來源：YouTube

王先生表示，艙內可以給手機充電，還有空調，舒適性和私密性都很好；他到窗口給父親辦理繳費等手續時，把東西存放在艙內，也比較放心。

來自商洛的張先生正在一個膠囊艙內午休，他表示，膠囊艙刷卡開艙、插卡通電，跟酒店一樣，目前他們附近的幾個膠囊艙都有人住。

院方表示，目前10個膠囊艙都被租了出去，要等待患者家屬退租才有空位。市民李先生也稱讚膠囊艙的便利性，「剛來醫院陪床那晚什麽都沒有準備，在膠囊艙內住了一晚，很方便」。

醫院走廊上的膠囊艙。（取材自極目新聞）
醫院走廊上的膠囊艙。（取材自極目新聞）

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