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電影院推午休場 「還提供叫醒服務」 成都業者疫下覓生機

中國新聞組／北京24日電
成都有電影院推出「午休」服務。（取材自極目新聞）
成都有電影院推出「午休」服務。（取材自極目新聞）

新冠疫情下，中國的電影院紛紛發展「自救」模式，近日成都一家電影院宣布推出「午休服務」，民眾只要花12.9元（人民幣，下同，約1.8美元）進電影院，就能舒服地睡2小時午覺，還提供貼心的「叫醒服務」，受到不少網友關注。

極目新聞報導，這家影院位於成都高新區，周邊寫字樓比較多，之前就有不少白領上班族在午休買電影票，影院負責人表示，「有些人其實也不是為了看電影，就是為了休息」，因電影院上座率不高，所以萌生了利用影廳推出午休服務的想法。

成都一家影院在座椅最舒適的VIP廳推出午休服務。（取材自極目新聞／受訪者提供）
成都一家影院在座椅最舒適的VIP廳推出午休服務。（取材自極目新聞／受訪者提供）

據報導，該影院推出兩種午休套餐，2小時午休場期間，影廳不放電影，只留微弱的燈光供顧客休息，影院負責人說，影院一共7個觀影廳，他們將座椅最舒適的VIP廳拿出來使用並提供毛毯，民眾可選擇12.9元服務，影院附贈一個蒸汽眼罩；也能選擇蒸汽眼罩加熱飲一杯，價格為18.9元。此外，電影院還提供叫醒服務，會在顧客需要的時間叫醒他。

其實早在11月初，位於蘇州的一家影城也推出午休服務，午休時間段從13時至17時，還有提供包含爆米花和可樂的套餐；不過該影城工作人員透露，半個月過去，效果一般，來午休的顧客並不算多。

電影院 疫情

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