卡達世界盃最糗一幕「廣告被放反」贊助商：工作人員不識中文

球場圍擋上的中國贊助商LOGO顛倒了 。(取材自微博)

日前，卡達世界盃足球 賽開幕戰，厄瓜多2：0擊敗東道主。眼尖的觀眾發現，電視畫面裡場邊的廣告牌把中國贊助商「蒙牛」的LOGO放反了，對此，蒙牛表示，是工作人員「不識中文」造成的，已經做了調整。

在網友紛紛在社交媒體「吃瓜」的同時，蒙牛迅速在官方社交平台發文「進球就好，反正都牛」，一句話巧妙化解此次尷尬的同時，為自家世界盃營銷打響了漂亮的第一槍。

新京報報導，蒙牛品牌相關負責人表示：「廣告牌倒置，是發生在世界盃的訓練場地，因為卡達安裝人員工作很辛苦、又不認識中文造成的。當蒙牛方面發現問題後，第一時間與國際足聯溝通，相關廣告牌很快做了調整。」

體育行業營銷專家許紹連表示：「國際足聯在世界盃賽事運營和服務方面有嚴格標準，一般不會出現比較低級的失誤。」 在北京 關鍵之道體育咨詢公司創始人張慶看來，在世界盃賽場上，因為各種原因，確實可能會存在工作人員疏忽的情況。

2022年卡達世界盃開踢，中國企業今年首次躍升為世界盃的最大「金主」，據英國調研公司Global Data的資料，中國企業在本屆世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。