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質疑「動態清零」防疫失當 網友提10問被下架

記者陳政錄、陳言喬／綜合報導
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷幾乎無人戴口罩。有網友質疑中國的清零政策，「難道我們不處在同一個星球上」。（美聯社）
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷幾乎無人戴口罩。有網友質疑中國的清零政策，「難道我們不處在同一個星球上」。（美聯社）

許多國家陸續鬆綁疫情防控，中國「動態清零」政策持續受到輿論挑戰。一則題為「十問」、質疑當局防控失當的文章在網上流傳，並舉卡達世足賽沒見球迷戴口罩、也沒核酸檢測為例，質疑為什麼還要管控一個並不致命的疾病？該文章在微信朋友圈幾乎洗版，但23日晨文章就被下架，官方也沒回應。

22日深夜，中國關注社會議題的微信公眾號「長安課堂」發表「十問」文章稱，「作為一個升斗小民，對衛生主管機構衛健委有以下十個疑問，能否受累給予解答？」

包括是否公布致死率？對防疫層層加碼，中央政府處理多少人？新疆、西藏等地數月封控是否合適？國產疫苗有沒有用？

該文章首先問：「衛健委的主要職責是統計新冠相關數據嗎？對於新冠患者的治療方案，衛健委做了多少推廣工作？對於Omicron的致死率，衛健委公布了嗎？對於基層防疫的層層加碼，衛健委處理了幾個人？對於今年新疆西藏等地連續數個月的封控，衛健委認為合適嗎？

該文章再問：「歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？如果沒有，我們憑什麼又可以消滅新冠病毒？如果消滅不了新冠病毒，要付出什麼代價才能對一個看不見摸不著的病毒進行清零？一輪輪核酸檢測到底有多大用處？」

此外，該文章還對照香港、印度、非洲等地經驗指出，香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？難道香港沒有老人和孩子嗎？

文章認為，世界120多國已未對新冠疫情管控，並質問「這些國家的民眾健康受到了什麼傷害？他們憑什麼要比中國人生活的更自由？卡達世足賽開幕了，現場球迷沒見誰戴口置，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和我們生活的不是一個星球？」、「為何要嚴控一個並不致命的疾病？」

不過，這篇「十問」的提問文章已遭網管刪除。

檢測 香港 微信

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