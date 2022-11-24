清零之下 山東農民賣菜難 忍痛毀掉10萬斤

山東曹縣的農民因為芹菜難賣，只能做出毀掉近10萬斤蔬菜的決定。(視頻截圖)

中國本土疫情 持續升溫，雖然官方不斷強調反對層層加碼、一刀切，但在堅持「動態清零」基調下，近日有山東農民遭遇「賣菜難」，不得已毀掉近10萬斤（約5萬公斤）蔬菜 ，引起關注。另在北京 ，也有多位外賣員因為封控無家可歸，在外流浪三天後發文救助。

來源：YouTube

近日在社交平台上，有山東曹縣的農民因為芹菜難賣，只能低頭看著自家剛被毀掉近10萬斤蔬菜，已被犁平的土地場景，引發網友同情。

官媒農民日報也證實，曹縣窘境並非個案，坦言多地都有蔬菜滯銷情況，為騰地種下一階段的小麥，農民只能忍痛將菜毀在地裡。

雖然並沒有新冠肺炎疫情高風險區，但能夠進入曹縣韓集鎮拉菜的貨商卻寥寥無幾：凡是外地來拉菜的車，必須提前三天進行報備，而鄭州和西北五省等地的貨車，即便提前報備也過不來；凡是本地貨車拉菜外出，即便不經過疫情風險區，回鄉後也要「居家隔離七天」。如此，曹縣蔬菜的「出縣」之路自然阻礙重重。

曹縣蔬菜面臨的窘境並非孤例。近期，多地都有蔬菜滯銷的現象。在相關視頻的評論區，不少地方的網友反映，自己家鄉的蔬菜也正遭遇賣難，

而來自北京新發地市場的一份調查報告顯示，從10月底到11月初，蔬菜的地頭價與市場價走勢背道而馳，一些品類的蔬菜地頭價從一元跌至幾毛、甚至幾分，而新發地市場的蔬菜價格周環比上漲了9.03％。

調查報告列舉的諸多原因中，「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸過期重採重排」位列其中。顯然，疫情中的交通梗阻已經成為蔬菜滯銷中不可忽視的重要因素。

農民日報呼籲，勿讓防疫的層層加碼「傷農」，應當有更具有人情味和創造性的辦法。人民日報旗下公眾號「俠客島」也發文稱，「民以食為天」都要忘了嗎？

防疫影響民眾生計不只一樁，因為小區封閉管理，在北京海澱區北三環附近跑單的美團外賣騎手楊先生與另外近15位騎手，為了繼續工作已流浪三天，他公開求助希望能找到臨時住所。當前，北京夜間寒冷，經網友大力傳播後，美團已協助他解決住宿問題，可以住到小區解封以後回去。