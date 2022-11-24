各地防疫又層層加碼 恐重創中經濟 專家：供應鏈正移出
隨著新冠疫情升溫，中國各地再現防疫「層層加碼」現象，不少地方規定，跨省或跨市來返人員3天內不得進入餐廳商場等處。鄭州市自25日起類封城5天，上海要求抵滬不滿5天不得進入餐廳、商場等公共場所；北京要求各單位進一步降低「到崗率」，但不少商辦已直接關閉，部分社區甚至要求自外地進返北京需居家隔離5天。分析認為，疫情與嚴格的防疫恐將對中國經濟造成無可挽回的損失。
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另據最新消息，河南省會鄭州市將自25日起啟動5天「流動性管理」的類封城舉措。在這5天時間裡，高風險區居民嚴格落實「足不出戶」政策，主城區其他區域居民非必要足不出戶；確需外出居民，需社區開證明、綠色健康碼及24小時核酸陰性證明。
衛健委通報，中國23日新增本土病例3927例，其中廣東1791例，北京509例，重慶409例等。新增無症狀感染者2萬7517例，其中廣東7505例，重慶7437例，北京1139例等。在連續八日單日新增病例超過2萬人後，23日病例突破3萬人，北京則傳出1例死亡。新增本土確診者加無症狀感染者突破3萬例達3萬1444例。
儘管中國國務院一再強調要整治防疫「層層加碼」，但面對染疫人數不斷增加，多地仍持續加碼各種防疫規定，當局本月11日公布進一步優化疫情防控的20條措施已形同具文。
上海22日晚間宣布，24日起來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務、購物中心、超市賣場、菜市場、美容美髮、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網咖等公共場所。
江西省會南昌也呼籲民眾，「非必要不離昌，不與入昌未滿五天人員聚會」，並規定自23日起，到南昌未滿五日不得進入餐廳、商場等公共場所。
北京除要求進返北京人員需落實「三天三檢」，22日還要求各行業、各單位、各部門加強人員動態管理，進一步降低到崗率。但各區、各單位在實際執行過程中紛紛加碼各種規定。有在北京的台灣民眾22日從雲南返回北京後，居住的小區強制要求必須居家隔離五天「足不出戶」。
河北省石家莊市疫情防控形勢嚴峻覆雜，為盡快實現社會面「清零」，繼續做好區域全員核酸篩查，確保全面覆蓋、不漏一人。
廣東疫情重災區海珠區原定22日午夜結束的強化防控措施，深夜發通告，延長至27日午夜零時。深圳則規定，24日起乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等，需憑48小時核酸檢測陰性證明等。第一財經報導，截至22日，廣州市方艙醫院開放床位近7萬張，用於收治無癥狀感染者和輕型患者，已累計出艙1.1萬多人。
美國智庫大西洋理事會地緣經濟中心副主任格雷厄姆接受訪問時表示，中國境內企業感受到巨大的不確定性。他認為，一些國家正逐步將供應鏈轉移出中國。
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