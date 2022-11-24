各地防疫又層層加碼 恐重創中經濟 專家：供應鏈正移出

隨著新冠疫情升溫，中國各地再現防疫層層加碼現象。圖為青海西寧的志工清點物資。 （中新社）

隨著新冠疫情 升溫，中國各地再現防疫 「層層加碼」現象，不少地方規定，跨省或跨市來返人員3天內不得進入餐廳商場等處。鄭州市自25日起類封城5天，上海要求抵滬不滿5天不得進入餐廳、商場等公共場所；北京 要求各單位進一步降低「到崗率」，但不少商辦已直接關閉，部分社區甚至要求自外地進返北京需居家隔離5天。分析認為，疫情與嚴格的防疫恐將對中國經濟造成無可挽回的損失。

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另據最新消息，河南省會鄭州市將自25日起啟動5天「流動性管理」的類封城舉措。在這5天時間裡，高風險區居民嚴格落實「足不出戶」政策，主城區其他區域居民非必要足不出戶；確需外出居民，需社區開證明、綠色健康碼及24小時核酸陰性證明。

鄭州宣布「流動性管理」，將於25日起類封城5天。(取材自新華網)

衛健委通報，中國23日新增本土病例3927例，其中廣東1791例，北京509例，重慶409例等。新增無症狀感染者2萬7517例，其中廣東7505例，重慶7437例，北京1139例等。在連續八日單日新增病例超過2萬人後，23日病例突破3萬人，北京則傳出1例死亡。新增本土確診者加無症狀感染者突破3萬例達3萬1444例。

儘管中國國務院一再強調要整治防疫「層層加碼」，但面對染疫人數不斷增加，多地仍持續加碼各種防疫規定，當局本月11日公布進一步優化疫情防控的20條措施已形同具文。

上海22日晚間宣布，24日起來滬返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務、購物中心、超市賣場、菜市場、美容美髮、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網咖等公共場所。

江西省會南昌也呼籲民眾，「非必要不離昌，不與入昌未滿五天人員聚會」，並規定自23日起，到南昌未滿五日不得進入餐廳、商場等公共場所。

北京除要求進返北京人員需落實「三天三檢」，22日還要求各行業、各單位、各部門加強人員動態管理，進一步降低到崗率。但各區、各單位在實際執行過程中紛紛加碼各種規定。有在北京的台灣民眾22日從雲南返回北京後，居住的小區強制要求必須居家隔離五天「足不出戶」。

河北省石家莊市疫情防控形勢嚴峻覆雜，為盡快實現社會面「清零」，繼續做好區域全員核酸篩查，確保全面覆蓋、不漏一人。

廣東疫情重災區海珠區原定22日午夜結束的強化防控措施，深夜發通告，延長至27日午夜零時。深圳則規定，24日起乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等，需憑48小時核酸檢測陰性證明等。第一財經報導，截至22日，廣州市方艙醫院開放床位近7萬張，用於收治無癥狀感染者和輕型患者，已累計出艙1.1萬多人。