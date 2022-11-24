網路點讚不良信息 恐被追責 新規視作「評論」12月上路

中國網路審查新規12月上路，點讚「不良信息」恐被追責。圖為主管機關中國國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）。（取材自香港經濟日報）

中國日前公布新的網路評論審查規定，首次將「點讚」視作評論的一種。審查專家指出，這代表網友可能因點讚的內容，而受到來自平台或當局的懲罰。

美國之音報導，這份由中國網絡信息辦公室發布的「互聯網跟帖評論服務管理規定」將在12月15日正式生效，取代2017年的舊版本。新版「規定」細化了評論審查的職責分工，明確指出公眾帳號必須主動審查網友留言。

近兩年來，中國一直在逐步增加審查社交媒體等網絡平台上的言論，打壓財經自媒體，整治「飯圈」，今年「清零」政策和中共總書記習近平 連任，引發了許多網友的不滿和憤怒，但在愈發嚴格的網絡審查之下，這些批評的聲音最終都被消失。

中國數字時代編輯、前微博 審查員劉力朋指出，此次出台的審查新規標準化了許多已經在使用的審查手段，但考慮到嚴格執行這些審查規定將消耗大量資源，他質疑該「規定」的實際操作性。

新版「規定」首次將「點讚」定義為評論方式的一種：「本規定所稱跟帖評論服務，是指互聯網站、應用程序以及其他具有輿論屬性或社會動員能力的網站平台，以評論、回覆、留言、彈幕、點讚等方式，為用戶提供發表文字、符號、表情、圖片、音視頻等信息的服務。」

「規定」要求「建立健全跟帖評論審核管理、實時巡查、應急處置、舉報受理等信息安全管理制度，及時發現處置違法和不良信息，並向網信部⻔報告」。

這代表點讚正式成為各平台內容審核的一部分。

劉力朋分析，對點讚的審查並不像對帖子的審查需要逐條去過濾，但既然把它納入審查，那就是可以被追責，「點讚也算評論的話，那肯定會有點讚罪。」

至於這樣的審查可能會如何實施，他用不久前微博上一條批評習近平的熱門貼文做假想案例。

這條評論出現在11月2日「北京 頭條」發布的一條新聞下。這條新聞報導說北京一女子因違反防疫規定，導致2,700多人被管控。新聞下，一個名叫「畢達哥拉斯的遠房親戚」的用戶評論說：「北京一男子致14億人受長期管控。」

許多網友意識到，這是對習近平「清零」政策的批評，點讚並轉發了該評論。

這條評論很快被審查，「北京頭條」關閉了該新聞下的評論區。帳號「畢達哥拉斯的遠房親戚」因「被投訴違反《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」

劉力朋表示，在「點讚」成為審查的一部分後，被懲罰的將不只是評論者的帳號，點讚這條評論的上百名微博用戶都有可能受到追責。