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世足賽沒人戴口罩也沒核酸 中網友：難道我們不在同星球？

記者陳言喬／即時報導
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷幾乎無人戴口罩。中國有網友質疑清零政策，「難道我們不處在同一個星球上」。（美聯社）
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷幾乎無人戴口罩。中國有網友質疑清零政策，「難道我們不處在同一個星球上」。（美聯社）

中國疫情新增數出現三年來最多的時刻，各地展開封控措施，但嚴格防疫也爆發零星衝突。22日有網友向中國衛健委提出「十問」文章，挑戰「清零政策」。文章舉卡達世界盃足球賽沒見球迷戴口罩以及香港和世界各國例子，質疑為什麼還要管控一個並不致命的疾病？

不過，這篇「十問」的提問文章已遭網管刪除。文章稱，「作為一個升斗小民，對衛生主管機構衛健委有以下十個疑問，能否受累給予解答？」

一問：衛健委的主要職責是統計新冠相關數據嗎？對於新冠患者的治療方案，衛健委做了多少推廣工作？對於奧密克戎的致死率，衛健委公布了嗎？對於基層防疫的層層加碼，衛健委處理了幾個人？對於今年新疆西藏等地連續數個月的封控，衛健委認為合適嗎？

二問：歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？如果沒有，我們憑什麼又可以消滅新冠病毒？如果消滅不了新冠病毒，要付出什麼代價才能對一個看不見摸不著的病毒進行清零？一輪輪核酸檢測到底有多大用處?

三問：絕大多數民眾都打了三劑以上新冠疫苗，為什麼還是照樣不斷感染新冠？到底疫苗有沒有用 ?

四問：和其他流感病毒相比，奧密克戎的致死率到底是低還是高？奧密克戎到底致死了多少人？

五問：針對新冠病毒，我們解除管控的標準是什麼？如果沒有客觀科學的標準，難道要一直管控下去嗎？

六問：北京最近的三例死亡病例都是臥床不起的老年病例，請問他們究竟是怎麼感染的？流調有結果了嗎？是不是只要是流感，核酸檢測就有可能顯示陽性？如果是這樣，核酸檢測的意義何在？

七問：我們的新冠防控政策決策依據究竟是什麼？是數據，是模型，還是推測？鍾南山、張文宏、張伯理等專家已經說了Omicron的毒性很低了，我們為什麼還要管控一個並不致命的疾病？

八問：人口稠密程度遠高於中國的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？難道香港沒有老人和孩子嗎？

九問：世界上120多個國家早都沒有對新冠進行管控，這些國家的民眾健康受到了什麼傷害？他們憑什麼要比中國人生活的更自由？卡達世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴口置，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和我們生活的不是一個星球？難道新冠病毒不傷害他們？

十問：印度和我國人口差不多，面積連我國的一半都不到，印度的疫情究竟是個什麼情況？非洲的奈及利亞防疫工作成效顯著，我們不去對標和自己國情差不多的印度，不去學習奈及利亞，整天統計美國的數字，這樣對我們防疫有什麼實際意義？

文章最後稱，請衛健委認真回答完以上問題，再對新冠防控作出決策部署，這點要求過分嗎？

世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷幾乎無人戴口罩。中國有網友質疑清零政策，「難道我們不處...
世足賽熱鬧開打，觀賽的球迷幾乎無人戴口罩。中國有網友質疑清零政策，「難道我們不處在同一個星球上」。（美聯社）

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