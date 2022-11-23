為了老鄉的胃 「油條哥」背15斤膨鬆劑飛卡達

范艷濤（右二）和同事的合照。（取材自紅星新聞）

近日，河南 小夥帶15斤油條膨鬆劑飛抵卡達的視頻走紅，網友評論，「比世界杯更重要的是老鄉的胃」。

紅星新聞，當事人范艷濤是鄭州 宇通集團的員工，這次是到卡達出差，負責跟進海外業務。在出發前，他接到海外同事電話，稱公司卡達駐地食堂的油條膨鬆劑用完了，但當地市場沒有賣，於是委托他從中國帶40斤過去。

當同事提出這個請求時，他倍感詫異。首先，他沒聽說過油條膨鬆劑，其次，每天早上吃油條這種司空見慣的事，沒想到在國外吃油條竟然這麽難，范艷濤當即答應了這個請求。

跑了多個農貿市場後，范艷濤發現油條膨鬆劑並不好買，只勉強湊夠了15斤。登機前，由於擔心行李超重，他還特意把這15斤油條膨鬆劑分裝在好幾個同事的行李箱內。

范艷濤抵達卡達後，他海外的同事終於吃上了家鄉味十足的中國油條。「聽說有炸油條，他們都很激動地和廚房師傅聊天。油條出鍋後，有些同事簡直是『熱淚盈眶』」。