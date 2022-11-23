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為了老鄉的胃 「油條哥」背15斤膨鬆劑飛卡達

中國新聞組／北京23日電
范艷濤（右二）和同事的合照。（取材自紅星新聞）
范艷濤（右二）和同事的合照。（取材自紅星新聞）

近日，河南小夥帶15斤油條膨鬆劑飛抵卡達的視頻走紅，網友評論，「比世界杯更重要的是老鄉的胃」。

紅星新聞，當事人范艷濤是鄭州宇通集團的員工，這次是到卡達出差，負責跟進海外業務。在出發前，他接到海外同事電話，稱公司卡達駐地食堂的油條膨鬆劑用完了，但當地市場沒有賣，於是委托他從中國帶40斤過去。

當同事提出這個請求時，他倍感詫異。首先，他沒聽說過油條膨鬆劑，其次，每天早上吃油條這種司空見慣的事，沒想到在國外吃油條竟然這麽難，范艷濤當即答應了這個請求。

跑了多個農貿市場後，范艷濤發現油條膨鬆劑並不好買，只勉強湊夠了15斤。登機前，由於擔心行李超重，他還特意把這15斤油條膨鬆劑分裝在好幾個同事的行李箱內。

范艷濤抵達卡達後，他海外的同事終於吃上了家鄉味十足的中國油條。「聽說有炸油條，他們都很激動地和廚房師傅聊天。油條出鍋後，有些同事簡直是『熱淚盈眶』」。

談及自己的走紅，范艷濤表示，「每個身處異國他鄉的人都會有思鄉的時刻，像吃油條這種在國內很簡單的事，竟也成了一種奢侈」，「希望自己的走紅能讓大家進一步了解中國企業的出海和中國同胞在海外的生活狀態」。

范艷濤讓同事有油條吃。（取材自大河報）
范艷濤讓同事有油條吃。（取材自大河報）

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