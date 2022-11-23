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睽違20年 中國名哨再現世界盃…馬寧任美國對威爾斯第四官員

中國新聞組／北京23日電
世界盃美國與威爾士的比賽，中國裁判馬寧（後）擔任本場比賽第四官員。（中新社）
世界盃美國與威爾士的比賽，中國裁判馬寧（後）擔任本場比賽第四官員。（中新社）

本次卡達世界盃比賽中，除了亮眼的「中國製造」外，場上也出現了中國球迷熟悉的身影。他是來自中國，被球迷叫做「卡牌大師」的裁判馬寧，在小組賽美國隊與威爾斯隊比賽擔任第四官員。

來源：YouTube

新民周刊報導，中國裁判上一次出現在世界杯賽場，還要追溯到20年前韓日世界杯的陸俊。馬寧在中國執法時褒貶不一，還因為掏紅黃牌比較多被人叫作「卡牌大師」。但他能夠作為中國裁判亮相世界杯，倒是說明了國際足聯對於其業務水平的認可。

世界杯開賽前，「每日郵報」曾評論馬寧，「儘管中國裁判馬寧不像卡達世界杯其他裁判那般出名，但這位43歲的裁判已在亞洲俱樂部賽事與亞洲杯中擁有了相當多經驗」。

在熟悉中國足球的人眼裡，馬寧向來不缺話題度。馬寧上一次出現在熱搜，還是今年8月21日，中超聯賽武漢長江對陣河南嵩山龍門，主裁判正是馬寧。

比賽開始沒多久，河南隊便兩球落後，河南隊外援多拉多，在一次回防中，將背對著他的馬寧撞翻在地。馬寧一開始還以為多拉多是不小心撞到了自己。隨後經VAR提醒，馬寧才意識到多拉多這個行為是故意的，直接出示紅牌，將其罰出場外。事後多拉多被中國足協禁賽12個月，這也是中超歷史上最嚴厲的處罰。

此外，2015年的「上海德比」更是讓他一戰成名。在這場比賽中，因為申花球員不滿判罰，馬寧連續將呂徵、柏佳俊和李建濱紅牌罰下，現場申花球迷大喊「黑哨」和「假球」。

世界盃美國與威爾士的比賽，中國裁判馬寧擔任本場比賽第四官員。（中通社）
世界盃美國與威爾士的比賽，中國裁判馬寧擔任本場比賽第四官員。（中通社）

如今馬寧是一名專業裁判，也是南京體育學院的教師。今年5月，馬寧在阿曼亞足聯盃賽區執法期間，收到了國際足聯發來的確認函。執法世界杯的這一天，43歲的馬寧等了近9年。

接受亞足聯採訪時，馬寧談到執法世界杯的機遇，表示希望通過自己的努力，能夠給那些有裁判夢想的年輕人一點鼓勵，「機會都是留給做好準備的人」。

何謂「第四官員

正式足球賽中，裁判組由4人組成，即1主裁判、2邊裁和1名第四官員。在其他3名裁判中的任何一名出現受傷或無法執法比賽時，第四官員將替補上場。

世界盃美國與威爾士的比賽，中國裁判馬寧（左二）擔任本場比賽第四官員。（中通社）
世界盃美國與威爾士的比賽，中國裁判馬寧（左二）擔任本場比賽第四官員。（中通社）

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