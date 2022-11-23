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為看梅西「最後一舞」 80後女粉絲辭職砸10萬積蓄

中國新聞組／上海23日電
上海一名80後女子辭職赴卡達世界盃為梅西加油。（取材自九派新聞）
上海一名80後女子辭職赴卡達世界盃為梅西加油。（取材自九派新聞）

卡達世界盃開幕式後，上海80後女子喬西發朋友圈稱，這是她第一次體驗世界盃的開幕表演和揭幕戰，她在歷屆世界杯的歌曲回顧中熱淚，「辭職看球是理性的，這一切值得」。關於她辭職去世界盃的做法，引起許多網友的討論。

澎湃新聞報導，喬西說，辭職來看世界盃代價很大，所以她並不鼓勵所有愛好者都以辭職作為代價。她表示，自己考慮過相比辭職，如果錯過梅西最後一屆世界盃，在整個人生中會是更為遺憾的事情。

喬西表示，目前確定要看的是阿根廷的三場小組賽，包括之後的淘汰賽和其他球隊的比賽，預計會有十幾場比賽要看，「這屆是我經歷的最貴的一屆世界盃，食宿、球票都很貴。因為阿根廷是大熱門，我準備待滿一個月，預計要花8到10萬元（人民幣，下同）。」

喬西拿出自己10萬元積蓄作為預算。她回憶，自己多年來懷有去看比賽的念想，並為此積極工作努力攢錢。現在，雖然自己還是工薪一族，且有房貸壓力，但她認為這一切值得。

喬西在巴西世界杯。（取材自澎湃新聞）
喬西在巴西世界杯。（取材自澎湃新聞）

2006年，喬西在電視上看德國世界盃，這是她第一次認識到梅西。喬西欣賞梅西天才般的球技，還有樸實謙遜的作風。

2014年巴西世界盃前，喬西開始了解購買球票的規則和流程，也做好了一個人去現場的心理準備，安排好自己的衣食住行。

自從經歷了世界盃的狂歡後，每四年一次的世界杯成為她的精神寄託，「四年中好好工作、攢錢，然後去看世界杯，就這樣一個輪迴」。

她開玩笑說，「為看他最後一屆真的是傾家蕩產了」。喬西身邊的球友自巴西世界盃以來，自發組建了一個名叫「傾家蕩產看球幫」的微信群，群裡都是梅西的球迷。喬西說，也許自己從卡達世界盃賽場回來後，又會投入到「打工人」的日常，但她會繼續朝著自己的夢想邁進。

喬西在俄羅斯世界杯。（取材自澎湃新聞）
喬西在俄羅斯世界杯。（取材自澎湃新聞）

世界盃 梅西 巴西

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