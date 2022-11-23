我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

第二度飛天… 陳冬在軌時間破200天 寫中國新紀錄

中國新聞組／北京23日電
陳冬在軌照片。（取材自「我們的太空」微博）
陳冬在軌照片。（取材自「我們的太空」微博）

正在中國空間站「出差」的航天員陳冬近日又創造一項紀錄，他成為中國首位在軌時間突破200天的航天員。陳冬在2016年首次執行飛行任務，當時他在太空駐留33天，實驗室中種生菜、飼養蠶寶寶的畫面依然經典。此次他第二次「飛天」，現已經在軌忙碌了170多天。鎮

影音來源：YouTube

中國新聞網報導，陳冬於2010年入選中國第二批航天員，2016年首次執行飛行任務，在神舟11號飛行任務中，陳冬與景海鵬入駐天宮二號空間實驗室，進行為期33天的太空駐留生活，創造中國航天員單次太空駐留時間的紀錄。

2022年6月5日，神舟14號載人飛船成功發射，這是陳冬第二次飛天，並首次擔任飛行乘組指令長。

截至目前，陳冬與航天員劉洋、蔡旭哲已在軌忙碌了170多天。期間，「交會對接」、「分離撤離」、「轉位任務「等空間站組合體狀態轉換頻繁，神舟14號航天員乘組送別天舟三號、天舟四號貨運飛船，迎來問天實驗艙、夢天實驗艙，「現場」參與中國空間站「T」字基本構型在軌組裝完成，完成三次出艙任務，進行太空授課，首次在太空過國慶和中秋等。

如今，神舟15號載人飛船已經在發射塔架就位，神舟15號航天員乘組蓄勢待發，在浩瀚太空「出差」的神舟14號航天員乘組，正在進行任務準備，等待新乘組的到來。

據文匯報報導，陳冬與經驗老道的景海鵬「大師兄」相比，在鏡頭面前略顯青澀，他專門談及要去幫香港小朋友實現「太空養蠶」等科學實驗，並稱這是他第一次執行任務，「會珍惜在太空中的每一刻」，「細緻工作、健康生活、享受失重」。

在被稱為「最忙碌乘組」的神舟14號任務中，陳冬已經從新人航天員成長為乘組指令長，他率先垂範參與了三次太空出艙，帶領乘組迎來了問天艙、夢天艙、天舟五號飛船，他之後還將與神舟15號乘組在空間站「交接班」。

陳冬成為中國首位在軌時間突破200天的航天員。（取材自「我們的太空」微博）
陳冬成為中國首位在軌時間突破200天的航天員。（取材自「我們的太空」微博）

太空 香港

上一則

港議員：住滿7年才獲永久居留權 難搶人才

下一則

香港蘋果3高層作證：黎智英主導勾結外力攬炒

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」