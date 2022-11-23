第二度飛天… 陳冬在軌時間破200天 寫中國新紀錄

陳冬在軌照片。（取材自「我們的太空」微博）

正在中國空間站「出差」的航天員陳冬近日又創造一項紀錄，他成為中國首位在軌時間突破200天的航天員。陳冬在2016年首次執行飛行任務，當時他在太空 駐留33天，實驗室中種生菜、飼養蠶寶寶的畫面依然經典。此次他第二次「飛天」，現已經在軌忙碌了170多天。鎮

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中國新聞網報導，陳冬於2010年入選中國第二批航天員，2016年首次執行飛行任務，在神舟11號飛行任務中，陳冬與景海鵬入駐天宮二號空間實驗室，進行為期33天的太空駐留生活，創造中國航天員單次太空駐留時間的紀錄。

2022年6月5日，神舟14號載人飛船成功發射，這是陳冬第二次飛天，並首次擔任飛行乘組指令長。

截至目前，陳冬與航天員劉洋、蔡旭哲已在軌忙碌了170多天。期間，「交會對接」、「分離撤離」、「轉位任務「等空間站組合體狀態轉換頻繁，神舟14號航天員乘組送別天舟三號、天舟四號貨運飛船，迎來問天實驗艙、夢天實驗艙，「現場」參與中國空間站「T」字基本構型在軌組裝完成，完成三次出艙任務，進行太空授課，首次在太空過國慶和中秋等。

如今，神舟15號載人飛船已經在發射塔架就位，神舟15號航天員乘組蓄勢待發，在浩瀚太空「出差」的神舟14號航天員乘組，正在進行任務準備，等待新乘組的到來。

據文匯報報導，陳冬與經驗老道的景海鵬「大師兄」相比，在鏡頭面前略顯青澀，他專門談及要去幫香港 小朋友實現「太空養蠶」等科學實驗，並稱這是他第一次執行任務，「會珍惜在太空中的每一刻」，「細緻工作、健康生活、享受失重」。

在被稱為「最忙碌乘組」的神舟14號任務中，陳冬已經從新人航天員成長為乘組指令長，他率先垂範參與了三次太空出艙，帶領乘組迎來了問天艙、夢天艙、天舟五號飛船，他之後還將與神舟15號乘組在空間站「交接班」。