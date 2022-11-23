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青海市區赫見雪豹 悠閒坐馬路邊 與人對視後…消失在夜色

中國新聞組／北京23日電
雪豹安靜地坐在路邊。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）
雪豹安靜地坐在路邊。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

「天已經黑了，我們駕車經過，看到了那隻坐在路邊的豹子。」青海省玉樹市女孩仁青松毛日前和朋友一起，駕車經過城區東邊一處道路，驚訝地發現路邊有一隻豹子。仁青松毛拍攝的兩段視頻顯示，這隻豹子當時安靜地坐在路邊，看到有人靠近後，起身跑過馬路，消失在夜色中。

綜合青海新聞網、紅星新聞報導，雪豹是青海野生動物中的明星，特別是三江源核心區玉樹各市縣雪豹頻出，成為青海對外宣傳的一張名片，平日裡牠們出現都是在深山無人區，但是19日晚，一隻雪豹出現在玉樹市區，被路過的市民抓拍。這也是雪豹近年來第一次被拍到在玉樹市區活動。

一名長期研究雪豹的野生動物專家表示，根據仁青松毛所拍攝的照片判斷，這確實是一隻雪豹。雪豹常在雪線附近和雪地間活動，有「雪山之王」之稱，一般生活在海拔3500以上的高海拔地區，但有時候在海拔更低的區域也有活動跡象。

據報導，仁青松毛表示，經過事發地時，車速正好不快，她當時坐在後座，最先看到雪豹的是坐在副駕的朋友；他們在離雪豹10多米的地方停下車，仁青松毛用手機拍下兩張照片，然後錄了兩段視頻。

仁青松毛說，雪豹當時坐在路邊，他們的車子停在跟前，牠也沒有馬上離開，看起來神態自若，「後來看了我們一眼才起身離開。」

資料顯示，中國雪豹主要分布在西藏、新疆、青海、甘肅、四川、內蒙古的高山地區，占到全球雪豹60%的種群數量。中國於1989年將雪豹列為國家一級重點保護動物，全國雪豹野外種群數量如今已增長至5000隻左右。

玉樹當局表示，近年來三江源生態環境保護取得的成績越來越明顯，2022年玉樹州委在十年生態建設回顧中透露，境內雪豹增長到1000隻左右。

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