優化防疫20條失靈? 中國11月逾28萬例確診

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院，醫護人員正在有序進行核酸檢測。（中新社資料照片）

中國11日公布優化防疫20條後，地方防疫出現鬆緊不一的亂象。11月以來，本土疫情 快速成長，22日單日再增2萬8883例，連續8天病例破2萬，本月累計報告已達28.1萬例。面對疫情升溫，中國衛健委昨要求各地提前備妥「方艙醫院」。中國疾控官員22日表示，已派出工作組督促各地不偏不倚落實疫情防控措施，做到既不能層層加碼，也不能隨意減碼。

中國22日再通報兩例死亡，分別在河南、四川。廣東省22日增感染者超過8000例，重慶也超過6000例。北京 日增1486例，連續兩日破1000例。

北京22日進一步要求，自24日起，進入公共場所、乘坐公共交通須查驗48小時內核酸檢測 陰性證明，從嚴控制聚集性活動。

北京疾控中心副主任劉曉峰昨通報，22日至下午3時，北京又增634例，涉全市16區，朝陽區宣布非必要不離區，北京其他區，本周也已陸續暫停餐飲內用，關閉娛樂場所。

上海則進一步加強來滬返滬人員健康管理，24日起抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務等公共場所。

據「上海官方發布」微信公眾號消息，所有抵滬不滿五天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

對所有來滬返滬人員，抵滬後在落實現有「落地檢」、「三天三檢」等要求的基礎上，第五天進行一次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性的，「隨申碼」、「場所碼」展示頁面取消標記提示。

據了解，11月以來至22日，近一周平均每天報告逾2.22萬例，較上一周增長一倍。衛健委醫療應急司長郭燕紅說，按照已下發的有關管理規範，要求各地提前做好將會展中心、體育場館等大型場館轉化為「方艙醫院」的改造和準備。