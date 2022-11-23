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手機跟拍殘疾藝術家6年 經費不足1年只花1萬 90後女生拿金雞獎

中國新聞組／北京23日電
張杰在拍攝中。(取材自紫牛新聞)
張杰在拍攝中。(取材自紫牛新聞)

90後女導演張杰用手機拍攝的紀錄短片「希福」，在第35屆電影金雞獎獲得手機電影版塊「最佳鏡頭紀錄」榮譽。非科班出身的張杰用了六年時間跟拍患有腦損傷綜合症的希福，經費不足的她為了拍片，一年只花1萬元，手機還得向人借。得獎後，她希望更多人能關注希福和他所屬的群體。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，「希福」一片講述了殘疾藝術家「希福」的生活故事及他駕駛三輪摩托車前往西藏拉薩的經歷。張杰為完成這部作品，拍攝過程前後跨越了六年時間，他也從一個非科班「小白」蛻變到受業界認可的紀錄片導演。

希福在街頭寫毛筆字。(取材自紫牛新聞)
希福在街頭寫毛筆字。(取材自紫牛新聞)

這部紀錄片的主人公是一位患有腦損傷綜合症的中年男子，朋友都稱呼他「希福」，這個詞裡包含了希望與幸福的含義；希福平時靠在街頭售賣自己的書法作品為生，是一位民間殘疾書法家。由於雙手無法活動，他靠雙腳完成做菜、吃飯等瑣事，甚至能給自己理髮。更加不容易的是，他可以用腳持毛筆寫出蒼勁有力的書法作品。

早在多年前，希福就有去一趟西藏的夢想，但近日因為感覺自己的身體情況逐漸變差，他決定加快完成自己的這個心願，駕駛那輛用於代步的三輪摩托車去拉薩；最終希福用了28天，駕駛三輪摩托車從雄偉的布達拉宮前駛過，實現了夢想。

這樣一部勵志的片子以獨特的視角與拍攝技藝，獲得了第35屆中國電影金雞獎中手機電影版塊「最佳鏡頭紀錄」。

希福的三輪摩托車從雄偉的布達拉宮前駛過。(取材自紫牛新聞)
希福的三輪摩托車從雄偉的布達拉宮前駛過。(取材自紫牛新聞)

張杰用手機拍攝「希福」和其他幾部紀錄片更直接的原因是因為對當時自身經濟條件的無奈。「也許說出來你不會相信，拍攝「希福」的時候，我的手機性能其實很差，還是借用他的手機來拍的。」張杰說。特別是在2019年辭職專業從事紀錄片拍攝後，她把生活花費壓縮至最低，不買包也不買衣服，1萬多元的片酬可以維持一年的生活。

張杰坦言，當時在做這部片子後期的時候，也曾崩潰哭過。「但當挺過來後，自己解決了問題，你會感謝當初沒有出現直接告訴你解決辦法的人，因為你自己去尋找答案的過程，會讓你的進步特別明顯。」

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