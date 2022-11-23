獲獎連連 新生代女導許曉嵐擬拍上海三部曲

導演許曉嵐。(取材自投獎獅)

中國新生代導演 許曉嵐，以所拍第一部影片「上場吧！女孩（Girls！Go！）」陸續入圍國際大小電影 節，在上海生活的她，在準備以這個城市為切口，推出上海三部曲。

「上場吧！女孩」的電影海報。 (取材自投獎獅)

在國際舞台上可說啼聲初試卻斬獲連連的許曉嵐，在柏林國際藝術電影節獲得最佳女導演獎，CKF國際電影節獲得6月最佳紀錄片獎，瑞典國際電影節獲得6月最佳紀錄長片獎等大獎，另外也入圍了羅馬、義大利、曼谷等電影節。

幾天前，許曉嵐帶著義大利米蘭國際電影節特別獎來到巴黎，接受法廣網專訪，娓娓道來這部處女座影片的緣起。許曉嵐說，「在做這部片子的後期時，因為新冠病毒肆虐，上海經歷兩個月的嚴厲封控。所有人都在受苦，這讓我意識到紀錄這座城市裡人們的真實生活是非常重要的。」

許曉嵐表示，「電影主題是關於上海郊區一所小學內一群踢足球 的少女們。她們多數是外地來滬打工者的小孩。父母都在學校附近的工廠打工，他們買不起上海的房子，也沒有上海戶口。她們的薪資很低，家庭結構非常不穩定。孩子們上完小學之後，因為戶口問題，無法在上海讀初中。體育成為孩子們晉陞的另外一種方式。因此，很多女孩子選擇了踢足球。但在這個過程中，這支女足拿到了很多世界青少年組的冠軍。足球成了這些女孩們少年時期最閃亮的夢想，綠茵場是她們的樂園。

被詢及對其導演之路的展望，許曉嵐說：「我大學之前都在上海生活，大學去了北京廣播學院，大學畢業去了雲南辦一本雜誌。後來又去了美國學電影。但走了這麼一大圈，最後還是回到上海拍攝了自己的電影處女座。我想，那是我最了解的城市。上海這幾十年發生了巨大的變化。我很想用影像來紀錄這裡的人怎麼相愛，怎麼生活。我目前正在準備推出上海三部曲，仍是以這個城市為切口，探索人與人之間最共通的情感。」