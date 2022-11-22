前主帥米盧 杜哈家滿是中國風 門口掛紅燈籠 但避談國足
本屆卡達世界盃，讓中國球迷記掛的還有一位老朋友，就是前國足主帥米盧，已經是半退休狀態的米盧如今定居杜哈。
來源：YouTube
據了解，米盧1944年9月7日出生於前南斯拉夫的巴斯塔，是世界足球史上唯一一位連續四屆率領不同的國家隊進入世界盃16強的「神奇教練」。2001年10月7日，米盧再創神奇紀錄，率領的中國國家隊圓了44年的世界盃之夢，首次進軍世界盃比賽。2002年韓日世界盃結束後卸任。
米盧2005年到卡達，已經定居17年，現在是卡達足球青訓顧問和卡達世界盃形象大使。
紅星新聞報導，米盧在杜哈的家位於一棟公寓房裡，家門口掛著一串長長的紅燈籠，顯示這家主人與中國的緊密聯繫。
米盧的家不算大，兩室一廳的格局，但是布置得雅致溫馨。中式家具和裝飾無處不在，中東風格的地毯和中式木質門簾混搭在一起，竟然也不顯得違和。
最讓人激動的是，一張20年前，米盧帶領中國男足出線時的號外，被他隆重地裝裱起，掛在客廳裡。也許是因為號外封面上的標題——「沉穩老練是米盧」，讓他相當滿意。
從家裡的布置，顯示這家主人對於那段難忘日子的掛念。但真正問到中國足球的問題時，米盧卻欲言又止。
「已經過去20年了，距離你帶領中國男足打進世界盃過去20年了，為何他們至今再也沒能晉級世界盃呢？」當聽到記者拋來的問題時，米盧頓了頓，然後無奈地表示避談這個問題，「這個你可能要問別人，我真的不知道……」
但是當問到關於卡達世界盃的問題時，米盧一下來了精神，「我很開心來到這裡，來到卡達。我也很高興卡達能承辦這屆世界盃。我遇到了許多熟悉的人，我為他們感到高興、為他們的國家感到高興、為全世界感到高興、也為中東（有機會舉辦這樣的盛事）感到高興。我就是感到一種發自內心的喜悅。」
上一則
河北石家莊傳大學生連夜離校 如富士康大逃亡翻版
下一則
FB留言